Türkiye’de Yapay Zeka Aramalarında Rekor Artış

Yapay zekanın sadece bilgi edinmek için değil, aynı zamanda yaratıcı projelerde kullanılması da dikkat çekici. “Yapay zeka ile logo oluşturma”, “ücretsiz yapay zekaya soru sorma” gibi aramalar %5000’den fazla artış gösterdi. Ayrıca, “yapay zeka mühendisliği maaşı” aramaları da %5000’in üzerinde bir artış kaydetti.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, bu artışın Türkiye’deki kullanıcıların yapay zekayı kariyer ve yaratıcılık alanlarında bir fırsat olarak gördüğünü belirtti. “Yapay zeka, günlük hayattan toplumsal konulara kadar geniş bir alanda fırsatlar sunuyor. Kullanıcılarımız da bu teknolojiyi en iyi şekilde nasıl kullanabileceklerini keşfetmeye çalışıyor,” dedi.

Google’ın, Türkiye’nin 2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında başlattığı “Yapay Zeka Okuryazarlığı Seferberliği” ile gençlerin yapay zeka konusunda uzmanlaşmasını destekleyen eğitimler de hız kazanıyor. 2024-2025 itibarıyla Google, Oyun ve Uygulama Akademisi’ni “Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi” olarak yeniden yapılandırarak yapay zeka uzmanları, veri analistleri ve yapay zeka destekli uygulama geliştiriciler yetiştirmeyi hedefliyor.