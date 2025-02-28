TurkNet’ten Gençlere Teknoloji Alanında Çok Değerli Destek

TurkNet, fiber altyapı yatırımlarını sürdürerek bireysel ve kurumsal abonelerine kesintisiz internet hizmeti sunuyor. “Net Gençlik” projesiyle devlet üniversiteleri ve teknoparklarda gençlerin teknoloji projelerine katkıda bulunurken, liselilerle de FRC etkinliğinde bir araya geliyor. Bu yıl dördüncü kez FRC’ye destek veren TurkNet, gençlere altyapı desteği sağlamayı hedefliyor.

“İnternetin Demokratikleşmesi İçin Çalışıyoruz”

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, iş birliği toplantısında yaptığı açıklamada, fiber dönüşüm çağında internetin önemine dikkat çekti. Çelebiler, “30 yıldır internetin herkes için erişilebilir olması için çalışıyoruz. Tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamaya ve çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Yalınlık, dijital deneyim ve müşteri odaklılık değerlerimizden ödün vermiyoruz” dedi. Türkiye’de üçüncü büyük bireysel fiber hane erişimine sahip olduklarını belirten Çelebiler, “2024’ün ilk yarısında en fazla sabit abone kazanan operatör olduk. 1.2 milyondan fazla bireysel, 2500’ün üzerinde kobi ve kurumsal aboneye hizmet veriyoruz. Yeni yatırımlarla bu sayıyı artırmayı planlıyoruz” diye ekledi.

“Eğitimle Geleceği Şekillendiriyoruz”

Çelebiler, gençlerin eğitime verdiği öneme vurgu yaparak, “Gençlerin dünya standartlarında internete erişimi, teknoloji üretiminde kritik bir rol oynuyor. ‘Net Gençlik’ hareketiyle altyapımız olan üniversitelerde ve teknoparklarda genç girişimcileri destekliyoruz. Lise öğrencilerini ise FRC ile buluşturuyoruz. Türkiye’nin geleceği için gençlerin fikirlerine ihtiyacımız var” dedi.

“Türkiye, FRC’de En Hızlı Büyüyen Ülke”

Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Alex Burchard, Türkiye’nin FRC’de en hızlı büyüyen ülke olduğunu belirtti. Burchard, “FIRST programlarıyla gençleri problem çözme, ekip çalışması ve teknik becerilerle donatıyoruz. Türkiye’de kadın katılım oranı %47 ile dünya ortalamasının üzerinde. STEM alanındaki cinsiyet farkını azaltmaya katkıda bulunuyoruz” dedi. TurkNet ile iş birliğine de değinen Burchard, “Etkinliklerimizde hızlı internet sağlıyorlar. Dosya transferleri anında tamamlanıyor. Bu destek için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

FRC 2025’te “Derin” Teması

2025 FIRST® Robotics Competition Türkiye, Fikret Yüksel Vakfı tarafından 4-9 Mart’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde ve 14-16 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek. Lise öğrencileri, REEFSCAPE teması altında denizaltı ekosistemlerini keşfetmeye yönelik robotlar tasarlayacak. 9 ülkeden 6.700 gencin katılacağı etkinlikte, öğrenciler STEAM becerilerini kullanarak sürdürülebilir projeler sunacak.