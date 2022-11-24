Twitter reklamlarını durduran büyük marka sayısı 7’ye ulaştı!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın geçtiğimiz aylarda Twitter’a yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma teklifinde sona gelindi ve şirketin yeni sahibi, Musk oldu. Oldukça uzayan ve tarafları davalık hale getiren olaylar esnasında, Twitter’ın hisse senetleri değer kaybederken, Elon Musk’ın yönetimi devralmasıyla pek çok üst düzey yönetici Twitter’daki görevinden istifa etti. Mevcut CEO Parag Agrawal’ın işine de son veren Musk, yeni uygulamaları devreye almaya ve işgücü kesintilerine yöneldi. Bu süreçte dünyaca ünlü markalardan bazıları, Twitter’da yaptıkları reklam harcamalarını kesmeye ve Twitter reklamlarını durdurmaya başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan İzay Dijital Kurucusu ve sosyal medya uzmanı Esat Özcan, “Twitter geçtiğimiz yılı, 4,5 milyar doları reklamlardan gelen toplam 5,1 milyar dolar gelirle tamamlamıştı. Bu rakam, küresel dijital reklam pazarının %1’inden daha az bir kısma karşılık geliyor. Twitter pek çok marka için tüm bu gelişmeler yaşanmadan önce de güçlü bir reklam aracı değildi. Bu noktada markaların daha da temkinli davranması gerekiyor” dedi.

Otomotiv, gıda ve ilaç sektöründen dünya devleri reklamları durdurdu

Dünyaca ünlü markaların Twitter’da reklam faaliyetlerini durdurması trendini başlatanlar arasında ilaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelēz ilk sıralarda yer aldı. Bu markaları General Mills, Volkswagen Group, Audi ve General Motors gibi şirketler izledi. Öte yandan Coca Cola ve Unilever gibi şirketlerin reklam satın almalarıyla ilgilenen Interpublic Group da birlikte çalıştığı markalara Twitter’da reklam aktivitelerini durdurmayı önerdi.

Şirketin yeni sahibi Elon Musk’ın bu yaşananları Twitter’ın gelirlerinde büyük bir düşüşe sebep olacağı yönünde yorumladığını söyleyen Esat Özcan, “Markalar, Twitter’ın satın alınma sürecini de geciktiren içerik moderasyonu ve bot hesaplar gibi endişelerle Twitter reklamlarından çekiliyor. Öte yandan otomotiv şirketleri, Elon Musk’ın rakipleri konumundaki Tesla’nın CEO’su olmasından dolayı da geri adım atıyor. Bu dalga yayılacak gibi görünüyor zira Toyota da nasıl bir hamle yapacaklarını değerlendirdiğini söylüyor. Ertelenmiş olsa da mavi tik aboneliği gibi iddialı sayılabilecek kararların yanı sıra Musk, yapısal düzenlemelere de gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’daki işgücünün %90’ını işten çıkarma kararı aldı. Elon Musk sıra dışı bir yönetici, dolayısıyla markalar platformun tüm bu çalkantılı süreci nasıl atlatacağını, şirketin yeni sahibinin nasıl bir rota çizeceğini görmek istiyor” ifadelerini kullandı.