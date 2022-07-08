Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M13 duyuruldu

Kullanıcılara en ileri teknolojileri sunmak üzere geliştirilen, gelişmiş kamera, batarya ve ekran özellikleri ile öne çıkan yeni Samsung Galaxy M13, günlük ihtiyaçları eksiksiz karşılamasının yanında şık ve sade tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Önceki seriye kıyasla daha da geliştirilen ve boyutu büyüyen 6.6 inç FHD+ (Full HD) ‘Sonsuz V Ekran’, genişliği ve kalitesiyle tüm detayları daha net bir görünümde sunuyor. Daha ince çerçeveye sahip, 6.6’’ FHD+ geniş ekran sayesinde kullanıcılar, canlı, parlak ve akıcı bir ekran deneyimi yaşıyor. Fotoğraf ve videolar için 64GB ve 128GB dahili depolama alanının yanı sıra 1TB’a kadar arttırılabilir microSD kartı desteği ile değerli anları saklamak için bolca alan sunuluyor. 5000 Mah kapasiteli batarya ile tüm gün ve ötesi (iki güne kadar) dayanan pil ömrü sunan cihaz, 15 W hızlı şarj desteğiyle 30 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşıyor.

Yüksek çözünürlüklü üçlü kamera

Yeni Galaxy M13’de 50 MP’lik Ana Kameraya 5MP Ultra Geniş Kamera eşlik ederken, kullanıcılar en ince ayrıntıları dahi görüntüleyebiliyor. Her detayı ile kusursuz, daha net ve daha canlı bir görünüme sahip fotoğraflar çekmeye imkan sunan Galaxy M13, yüksek çözünürlüklü kamerası sayesinde tüm detayları yakınlaştırarak inceleme imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, Galaxy M13’de görselleri yakından incelemek istediklerinde tek yapmaları gereken görüntüyü yakınlaştırmak ve fotoğrafı kırpmak oluyor.

123 derecelik bir açıyla, en ince ayrıntılar

123 dereceye kadar geniş açılı çekimler yapmaya imkan sunan 2MP derinlik kamerası canlı odak efektiyle muhteşem portreler çekmeyi sağlıyor. Galaxy M13’ün 8MP Ön Kamerası, kullanıcıları daha çok öne çıkaran çarpıcı selfie’ler çekmeye fırsat sunuyor. 123° Ultra Geniş Açılı Görüntü özelliği sayesinde kullanıcılar, eşsiz manzaraları boydan boya fotoğraflayabiliyor. Derinlik Kamerası ise çeşitli tarzda portre çekim seçenekleri ile nesneyi ve arka planı birbirinden net bir şekilde ayırmayı sağlıyor.

Galaxy M13 ile yapay zeka destekli teknolojiler

Tek seferlik şarj ile bir tam gün ve ötesinde kesintisiz kullanımın sunan güçlü 5.000 mAh batarya, kullanıcıların tüm işlerinde yanında oluyor. ‘Adaptif Güç Tasarrufu’ özelliği ise pil seviyesi %50 oranına düştüğünde otomatik olarak ‘Güç Tasarruf’ moduna geçiş yapabiliyor. Kullanıcılar dilediğinde bu özelliği Ayarlar bölümünden aktif veya kapalı hale getirebiliyor. ‘Yapay Zeka Destekli Pil Gücü Yönetimi’ ise uyuyan uygulamalarda ve 3 gün boyunca kullanılmayan uygulamalarda otomatik olarak devreye girerek, enerji tasarrufu sağlıyor. Galaxy M13 sahip olduğu sekiz çekirdekli Exynos850 işlemci ve 4GB RAM ile çoklu görevlerde ve oyun oynarken ihtiyacı olan gücü kullanıcılara fazlasıyla sunuyor.

Yeni Galaxy M13 Türkiye’de ne zaman satışa sunulacak?

Yeni Galaxy M13, 64 ve 128 GB’lık depolama alanı seçenekleri ve 4GB Ram ile Türkiye’de 4 Temmuz tarihinden itibaren satışa sunulacak. Hafif pastel renklerden koyu tonlara uzanan trend renk seçenekleri ile şık ve sade bir tasarımla yeşil, bakır ve mavi renklerle kullanıcılara sunuluyor.