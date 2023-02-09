VCLUB ile Gayrimenkul Yatırımında Paylaşım Ekonomisi Modeli Yaygınlaşıyor

Airbnb, Uber, Zipcar gibi platformlarla geniş kitlelere yayılan bu ekonomi çeşidi ile mal ve hizmetlerin daha verimli kullanımı sayesinde sürdürülebilir çözümler ortaya çıkıyor. Paylaşım ekonomisinin gayrimenkul sektöründeki örnekleri de günümüz trendleri arasında yer alıyor. Türkiye’deki en önemli örnek ise VCLUB olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre gayrimenkul sektörü açısından paylaşım ekonomisi birçok fırsat sunma potansiyeline sahip. Gayrimenkul sektörüne yeni bir müşteri segmenti olarak daha esnek ve uygun fiyatlı konut seçenekleri sunan paylaşım ekonomisi sayesinde boş kalan yerleri daha verimli kullanmak ve kazanç artışı sağlamak mümkün oluyor. Gayrimenkul yatırımcılarına daha fazla fırsat sunması da bir diğer önemli avantaj.

Emlak dünyası için yeni bir fırsat

Emlak piyasası, paylaşım ekonomisinde “hizmet olarak alan” konseptinin yükselişiyle birlikte önemli bir değişim geçiriyor. Bu konseptin arkasındaki fikir, kısa vadeli kiralamalar sağlayarak ve alanlara cazip faydalar ekleyerek kullanılmayan gayrimenkul alanını verimli kullanmaktır. Bu tür alanlara olan talep, hem KOBİ’lerin hem de şirketlerin ihtiyaç duyduğu artan seçenek ve esnekliğin yanı sıra bu ortak alanların sağladığı işbirliği fırsatlarından kaynaklanmaktadır. Akıllı bina teknolojilerinin ve finansal teknolojilerin yükselişi, arama, pazarlık ve yürütme maliyetlerini azaltarak kullanılmayan alanların verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlamıştır. Bu teknolojilerin kullanımı, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan “deneyime dayalı” alanlara olan talebin de artmasına neden olmuştur.

Türkiye ’ deki örnek uygulama: V CLUB

Paylaşım ekonomisini Türkiye’de gayrimenkul sektörüne taşıyan ilk örnek olarak karşımıza çıkan V CLUB, bireysel yatırımcılara küçük bütçelerle tapulu yatırım imkanı sunuyor. İnovatif teknolojik alt yapısıyla özellikle genç yatırımcıların yoğun ilgisini çeken V CLUB, paylaşımlı mülkiyet yatırım modeli olarak, yatırımlarının karşılığında düzenli kira geliri sunuyor.

V CLUB Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk’e göre paylaşım ekonomisi, katma değerli mülkle sürdürülebilir kazanç fırsatı sunabiliyor. Paylaşım ekonomisi modeli V CLUB, yatırımcıları tapulu gayrimenkul sahibi yaparken, diğer benzer gayrimenkul ürünlerine göre daha erişilebilir, özgün ve yenilikçi çözümler sunuyor.

Tatil, gayrimenkul ve yat projelerini paylaşım ekonomisine sunan V CLUB, paylaşım ekonomisi odaklı bir yatırım sistemini benimseyerek, büyük yatırımlara küçük yatırımcıların ortak olabileceğini belirtiyor. Şirket bu modelle sattığı projelerin hissesine karşılık tapusunu da yatırımcılara veriyor.

Regus ile model rüşdünü ispatladı

1990’larda Avrupa’da ve daha sonra Amerika’da çalışma alanı hizmeti kavramını başlatan Regus, kendi işini yapan serbest çalışanlar, yolculuk yapan veya uzaktan çalışan küçük sayıdaki çalışanlar için alan sağlamak için yola çıktı. Ancak günümüz pazarındaki teknolojinin yaygınlaşması, “alan hizmeti” olarak adlandırılan bu kavramın yeni bir yaklaşımını mümkün kıldı. Bu kavramla birlikte boş kapasiteyi verimli bir şekilde kullanmak, işlem maliyetlerini minimuma indirmek ve alan dışında cazip faydalar eklemek gibi unsurlar öne çıktı.