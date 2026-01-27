Wonderful, Şirketlerin Otonom AI Agent’lar Oluşturmasını Artık Mümkün Kılan Agent Builder’ı Kullanıma Sundu

Yapay zekâ agent platformu Wonderful, kurumsal şirketler için üst kademe yapay zekâ agent’larını oluşturan, test eden ve iyileştiren otonom Agent Builder’ı kullanıma sunduğunu duyurdu. Wonderful Agent Builder, maliyetli ve uzun agent mühendisliği süreçlerine veya kural tabanlı otomasyon yaklaşımlarına dayanan mevcut araçların aksine, kurumsal ölçekte canlı kullanıma hazır yapay zekâ agent’larını hızlı ve güvenli şekilde oluşturulmasını sağlıyor. Agent geliştirme ve iyileştirme süreçlerini uçtan uca yönetebilen Agent Builder, kompleks kurumsal süreçlerde çalışan agent’ların geliştirme ve devreye alınma sürelerini yarı yarıya kısaltıyor. Zaman içinde aynı temel, basit bir sohbet arayüzü üzerinden kurum içinde çalışan otonom agent’ların yönetimine daha geniş katılımı da mümkün kılıyor.

Yapay zekâ ile iş yapış biçimi değişiyor

Wonderful Kurucu Ortağı ve CEO’su Bar Winkler şöyle konuştu:

“En başından beri odağımız, şirketlerin yapay zekâ ile iş yapış biçimini etkin ve hızlı bir şekilde değiştirmelerine yardımcı olmak. Otonom yapay zekâ agent’larının gerçek etki yaratabilmesi için kurumların bu agent’ları zaman içinde sürekli olarak geliştirebilmesi ve yönetebilmesi gerekiyor. Agent Builder; yalnızca bizim için değil, nihayetinde bu sistemleri günlük olarak sahiplenip kullanan kurumsal ekipler için de bu sürekliliğin mümkün olmasına yönelik kritik bir adım.”

Agent Builder, doğrudan Wonderful’ın kendi uygulama çalışmalarından doğdu. Şirket, 60’tan fazla kurumsal projede otonom agent’lar geliştirip devreye alırken, agent geliştirme süreci; her yeni kullanım senaryosu, beceri veya iyileştirme için tekrarlanan ve büyük ölçüde manuel ilerleyen bir iş olarak kalmıştı. Öte yandan farklı sektörlerde, sistemlerde ve organizasyonel ortamlarda ölçekli şekilde çalışmak, belirli kalıpların ve en iyi uygulamaların ortaya çıkmasını sağladı. Agent Builder, bu birikmiş bilgiyi, agent oluşturma işinin kendisini otomatikleştiren ve yalınlaştıran bir yapay zekâ agent’ına dönüştürerek hayata geçirildi.

Manuel süreçlerin yerini otonom yapı alıyor

Agent Builder; şirket politikaları, bilgi kaynakları ve çağrı kayıtları gibi kurumsal materyalleri işliyor, hedeflenen davranışı muhakeme ediyor ve gereksinimleri tamamen karşılayana dek agent’ları yinelemeli biçimde oluşturup değerlendiriyor. Mühendisler açısından Agent Builder verimliliği artırarak, daha yüksek katma değerli işlere zaman ayırmayı mümkün kılıyor. Temel entegrasyonlar ve beceriler oluşturuldukça sistem, teknik olmayan ekipler tarafından da kullanılabiliyor. Böylece bu ekipler, bir iş arkadaşını eğitir gibi, yönlendirmeli etkileşim ve geri bildirim yoluyla mevcut agent’ları sürekli geliştirebiliyor.

Agent Builder, gücünü Anthropic’in Claude modelinden alıyor. Yapay zekâ güvenliği odağındaki duruşuyla kurumsal uygulamalarda önde gelen tercihlerden biri olan Anthropic’in Claude modeli; güvenilirliği, yönlendirilebilirliği ve karmaşık muhakeme ile kodlama görevlerindeki güçlü performansıyla biliniyor.

Türkiye’deki şirketlerin yapay zeka adaptasyonu hızlanıyor

Wonderful Türkiye Genel Müdürü Neyran Arslantürk ise Türkiye pazarındaki potansiyele dikkat çekerek şunları ekledi:

“Türkiye’deki şirketler teknolojiye çok hızlı adapte oluyor ancak sadece dili yerelleştiren değil, en ileri teknolojiyi de sağlayabilen bir çözüm ortağına ihtiyaç duyuyorlar. Agent Builder, her şirketin kendi özel ihtiyaçlarına göre doğru şekilde kurgulanmış ve her alanda otomasyon sağlayabilen ileri otonom yapay zeka agent’larını çok hızlı bir süreçle, günler içinde devreye almayı mümkün kılıyor. Bu teknolojiyle, hem yapay zeka agent’larının yetkinliğini, hem de Türkiye’deki kurumsal şirketlerin yapay zekadan sağlayabileceği katma değeri en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.”

Gücünü Anthropic’in Claude modelinden alıyor

Anthropic Uluslararası Genel Müdürü Chris Ciauri şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kurumlar, çalışanların daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak, süreçleri hızlandırmak ve daha iyi ürünler geliştirmek için yapay zekâya tam kapsamlı yatırımlar yapıyorlar. Claude’un kodlama ve otonom agent yeteneklerindeki gücü, Wonderful’un Agent Builder’ı için doğal bir teknolojik uyum sunuyor. Şirketlerin kurumsal ölçekte çoklu otonom agent sistemlerini yönetmesini sağlayan temelleri birlikte atmaktan heyecan duyuyoruz.”

Bu dönüşüm, şirketlerin artık birkaç otonom agent’ı devreye almaktan uzun vadede çok sayıda agent’ı yönetmeye geçmeye başlamasıyla daha da kritik hale geliyor. Otonom agent’lar ölçeklendikçe işin büyük bölümü canlıya geçişten sonra gerçekleşen alanlara kayıyor: Performansı optimize etmek, kapsamı genişletmek ve yeni iş ihtiyaçlarına yanıt vermek. Wonderful’un platformu, tüm yaşam döngüsünü uçtan uca destekleyerek kurumsal sistemler için elzem olan kontrol ve titizliği korurken, sıfırdan başlamaya gerek kalmadan agent davranışlarının rafine etmesine, yeni yetenekler eklenmesine ve yeni senaryoların test edilmesine olanak tanıyor.