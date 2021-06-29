Xiaomi, Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda gizliliğin korunmasına dikkat çekti

Xiaomi, Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı ve gizlilikle ilgili iki yeni teknik dokümanı açıklayarak güvenlik ve gizlilik alanında sektör lideri standartları benimsediğini gösterdi

Xiaomi, Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenlediği Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı’nı başarıyla tamamladı. Xiaomi, düzenlediği etkinliklerle çalışanların, sektör yöneticilerinin, uzmanlar ve kamuoyunun dikkatini bilgi güvenliği ve gizliliğin korunmasına yönelik uygulamalara çekti. Marka güvenlik ve gizliliğe ilişkin çeşitli teknik dokümanların yanı sıra güvenliğe yönelik bir şeffaflık raporu yayınladı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Güvenlik ve Gizlilik Farkındalık Ayı’nın teması “Güvenlik ortak sorumluluğumuzdur. Harekete geçmeden önce her zaman düşünün” oldu. Xiaomi, etkinlikle güvenlik ve gizlilik alanında sektör lideri standartları takip etme kararlılığını gösterirken şeffaflığa olan bağlılığını güçlendirdi.

Xiaomi Başkan Yardımcısı ve Xiaomi Güvenlik ve Gizlilik Komitesi Başkanı Cui Baoqiu, “Lider bir Android akıllı telefon üreticisi olarak büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Tüketicilere kişisel bilgilerinin nasıl toplandığını, kullanıldığını ve korunduğunu bildirmeyi taahhüt ediyoruz. Xiaomi’nin güvenlik, gizlilik ve şeffaflık konusunda en iyi standartları desteklediğini söylemekten gurur duyuyoruz” dedi.

Kullanıcıların verilerinin ve gizliliğinin korunması her zaman Xiaomi’nin en önemli önceliklerinden biri olmuştur. Xiaomi, bu doğrultuda 2014 yılında Güvenlik ve Gizlilik Komitesini hayata geçirdi. 2016 yılında TrustArc’tan sertifika alan ilk Çinli şirket oldu. 2018 yılında Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) kabul etti. 2019 yılında güvenlik ve gizlilik uygulamaları ile ilgili ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 sertifikalarını aldı. Ayrıca MIUI güvenlik ve gizlilik teknik dokümanının ilk sürümünü yayınladı.

Bu yıl düzenlenen etkinliklerde, bir ay boyunca çalışanlara ve ziyaretçilere güvenlik ve gizlilikle ilgili bilgiler verildi. Etkileşimli demolar aracılığıyla kişisel bilgilerin nasıl korunacağına yönelik bilgiler de yer aldı. Ayrıca çalışanlara Xiaomi Güvenlik Akademisi tarafından “Ürün Geliştirmede Gizlilik Korumasına Bağlı Kalma”, Genel Güvenlik Araştırma ve Geliştirme Süreçleri” ve “İşle İlgili Risklerin Kontrolü” gibi çeşitli eğitimler verildi. Xiaomi Cup CTF yarışmasıyla binlerce mühendise bir “siber korsan” gibi davranma ve gizlilikle ilgili sorunların çözülmesine yönelik bir kodlama yarışmasına katılma fırsatı sunuldu. Ayrıca, çalışanlara mesleki eğitim vermek üzere Uluslararası Gizlilik Uzmanları Birliği (IAPP) sertifikalı eğitmenler davet edildi.

Etkinlik kapsamında güvenlik ve gizlilik alanında uzman sektör paydaşlarıyla bir IoT Güvenlik Paneli ve Gizliliğin Korunması Paneli düzenlendi. Katılımcılar arasında IAPP Küresel Araştırma Yöneticisi Margaret Honda, BSI Küresel Dijital Ürün Sertifikasyonu Direktörü David Mudd, Google Android Güvenlik Güvencesi Direktörü Scott Roberts, EY APAC Siber Güvenlik Risk Yönetimi Lider Ortağı Richard Watson, TrustArc Küresel Politikalar ve AB Stratejileri Direktörü Paul Breitbarth yer aldı.

EY APAC Siber Güvenlik Risk Yönetimi Lider Ortağı Richard Watson, tüketici verilerinin güvenli bir şekilde toplanmasını ve saklanmasını beklediklerini belirtti. Kişisel verilerin bir kuruluşla paylaşılırken en önemli faktörler arasında güvenli veri toplama ve depolama süreçleri (yüzde 63), hangi verilerin paylaşıldığına dair denetim (yüzde 57) ve güven (yüzde 51) bulunduğuna dikkat çekildi. TrustArc Küresel Politikalar ve AB Stratejileri Direktörü Paul Breitbarth, kullanıcı verilerinin ülkeler arasında aktarımıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Veri ihracı yapanların uluslararası yasalara bağlı kalmaları ve diğer doğrulanabilir eylemlerde temel eş değer düzeyde bir veri koruması sağlamalarının önemini aktardı.

Xiaomi ayrıca bu ay MIUI Gizlilik ve Xiaomi IoT Gizlilik Teknik Dokümanı olmak üzere iki önemli belgeyi paylaştı. Xiaomi’nin MIUI ve IoT ürünlerindeki gizlilik politikaları ve uygulamalarını özetleyen belgelerde, ne tür kullanıcı verilerinin toplandığı ve bu verilerin nasıl kullanıldığı ve korunduğu açıklanıyor. Belgeler ayrıca, MIUI ve yaygın olarak kullanılan loT ürünleriyle birlikte gelen tüm uygulamaların gizlilik politikalarını da içeriyor. Belgelere Xiaomi’nin https://trust.mi.com/ adresinde bulunan güven merkezinden ulaşılabiliyor. Şirket, https://trust.mi.com/ adresinde yayınladığı 2020 Şeffaflık Raporu ile dünya genelinde hükümetlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen veri talepleri ve bu taleplere nasıl yanıt verildiğini ayrıntılarıyla aktardı.

Şeffaflık, hesap verebilirlik, kullanıcı kontrolü, güvenlik ve uyumluluk, Xiaomi’nin gizlilik koruma ilkeleri arasında yer alıyor. Xiaomi, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda yerel yasalara uyuyor. Şirket, yenilikçi teknolojilerle herkesin daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için dünya genelinde güvenli ve güvenilir ürünler üretmeye devam edecek.