Xiaomi, İnsan Merkezli İşletim Sistemi HyperOS’u Tanıttı

Küresel teknoloji devi Xiaomi, Düşük Seviyeli Yeniden Düzenleme, Uçlar Arası Akıllı Bağlantı, Proaktif Zeka ve Uçtan Uca Güvenlik olmak üzere dört ana hedefe odaklanan Xiaomi HyperOS’u duyurdu. Yepyeni bir kullanıcı deneyimi vaat eden Xiaomi HyperOS, yeni piyasaya sürülen Xiaomi 14 Serisi, Xiaomi Watch S3, Xiaomi TV S Pro 85″ MiniLED ve Çin’de sunulan diğer cihazlara önceden yüklenmiş şekilde gelecek.

Cihazların tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor

Xiaomi, geçtiğimiz 13 yılda yalnızca 100 kullanıcıdan dünya genelinde 1,175 milyar kullanıcıya ve 200’den fazla kategoriye yayılan bir ürün yelpazesine ulaşarak kayda değer bir büyüme gerçekleştirdi. Nesnelerin İnterneti çağında Xiaomi, çok sayıda cihaz işletim sisteminden kaynaklanan karmaşıklıkla karşı karşıya kaldı. Bu deneyim, Xiaomi’yi daha önce görülmemiş yenilikler yapmaya itti ve Xiaomi HyperOS ortaya çıktı. 2017’den beri geliştirilmekte olan ve IoT ortamına tutarlılık getirmek için tasarlanan Xiaomi HyperOS, tüm ekosistem cihazlarını tek bir entegre sistem çerçevesinde birleştiriyor. Xiaomi, yeni işletim sistemiyle cihaz performansını en üst düzeye çıkarmayı, kullanıcı deneyimini daha tutarlı bir hale getirmeyi ve tüm Xiaomi cihazların sorunsuz bir şekilde bağlanabilmesini hedefliyor.

Xiaomi HyperOS’un temelini Linux ve Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Xiaomi Vela sistemi oluşturuyor. Olağanüstü uyumluluğu ve hassas sistem kaynağı yönetimi yetenekleri, tüm cihazların ideal performans sunmasını sağlıyor. Xiaomi HyperOS’un temel katmanı, yüzlerce cihaz türünü ve binlerce SKU’yu kapsayan 200’den fazla işlemci platformunu ve 20’den fazla standart dosya sistemini destekliyor. Donanım gereksinimlerine uygun olarak esnek yapılandırma, çalıştırma ve dağıtım olanağı sağlıyor. Uyumlu cihazlar için bellek gereksinimi 64 KB gibi küçük bir boyuttan 24 GB gibi büyük bir boyuta kadar çeşitlilik gösterebiliyor. Dosya tekilleştirme ve altta yatan IO yığınının sıkıştırılması ile birlikte yalnızca değişen donanıma göre gerekli kaynakların yapılandırılması ilkesine bağlı kalan Xiaomi HyperOS, oldukça düşük yer kaplıyor. Rakiplere göre önemli bir gelişme olarak akıllı telefonlardaki sistemde yalnızca 8,75 GB yer kaplıyor.

Xiaomi HyperOS, çeşitli ve karmaşık senaryolarda donanım ve görevleri doğru bir şekilde yönetebilen gelişmiş zamanlama özellikleri içeriyor. Bu, dinamik iş parçacığı önceliği ayarı ve dinamik görev döngüsü değerlendirmesi gibi teknik araçlarla elde ediliyor ve optimum performans ve güç verimliliği ile sonuçlanıyor. Xiaomi HyperOS ile donatılmış bir akıllı telefonda yoğun kaynak gerektiren oyunları çalıştırmak, stok Android ve diğer yoğun şekilde özelleştirilmiş işletim sistemlerine kıyasla daha istikrarlı bir kare hızı ve daha düşük güç tüketimi sağlıyor.¹ Sınırlı işlem gücüne sahip hafif cihazlarda, Xiaomi HyperOS’un zamanlama avantajları daha da belirginleşiyor. Donanım performansını en üst düzeye çıkaran ortak işlemler için birden fazla bilgi işlem birimi arasında görev bölüştürmeyi destekliyor. Ayrıca, Xiaomi HyperOS ile dosya sistemi, bellek yönetimi, görüntüleme alt sistemi ve ağ sistemi de dahil olmak üzere teknik modüller kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırıldı. Bu sayede farklı cihazların değişen donanım yeteneklerinden verimli bir şekilde yararlanılması ve optimize edilmesi, böylece optimum performans sağlanması amaçlanıyor.

Uçtan Uca Akıllı Bağlantı: HyperConnect bağlantıyı bir sonraki aşamaya taşıyor

Yüksek performans sağlamaya odaklanan Xiaomi HyperOS, aynı zamanda geleneksel sistem mimarilerinin sınırlamalarını ortadan kaldırıyor. Temelinde yenilikçi bir Uçtan Uca Akıllı Bağlantı yapısı olan HyperConnect, sayısız cihaz arasında gerçek zamanlı ağ oluşturmayı kolaylaştırarak liderliği ele alıyor. Entegre cihaz merkezinin devreye girmesiyle, artık kullanıcılar neredeyse tüm bağlı cihazlarını aktif olarak kontrol edebiliyor. Böylece, ister evde, ister yolda veya ofiste, birbirine bağlı ekosistemlerini her yerden zahmetsizce izleyip yönetebiliyor. Bu, Xiaomi ekosistemine dahil olan tüm cihazları sorunsuz bir şekilde tanımlayan ve çalıştıran kullanıcılar için yeni bir kolaylık ve verimlilik çağını müjdeliyor.

Xiaomi HyperOS, tüm bağlı cihazları uyumlu hale getirerek yazılımın kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlamasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, video konferans sırasında kamera kaynaklarını sorunsuz bir şekilde değiştirebiliyor, telefonlarından araç kameralarına erişebiliyor, tablet veya dizüstü bilgisayar kullanırken akıllı telefonlarının arka kamerasına erişebiliyor ve hatta tabletlerini akıllı telefonları üzerinden internete bağlayabiliyor. Ayrıca, uygulamalar, pano içeriği ve bildirimler kullanıcıların ihtiyaç duyduğu şekilde cihazlar arasında kolayca taşınabiliyor.

Proaktif Zeka, cihazların kullanıcıların amaçlarını anlamasını sağlıyor

Nesnelerin İnterneti çağında, cihazlar arası bağlantı ve yetenek entegrasyonu büyük önem taşıyor. Xiaomi HyperOS, gelişmiş yapay zeka teknolojilerini destekleyen bir yapay zeka alt sistemi ekleyerek bunu bir adım öteye taşıyor ve cihazların kullanıcılara proaktif olarak yardımcı olmasını sağlıyor.

Xiaomi’nin cihaz ekosisteminin bilişsel merkezi olan HyperMind, öncü cihazlar arası bağlantıları ‘proaktif zeka’ çağına taşıyor. Bu, cihazların kullanıcı ihtiyaçlarını proaktif olarak anlamasını ve buna göre hareket etmesini sağlıyor. HyperMind, kullanıcı ihtiyaçlarını öğrenmek ve cihazları otomatik olarak ihtiyaçlarına göre uyarlamak için cihazların dört algısal özelliğini (çevre, görüş, ses ve davranış) kullanıyor. Örneğin, bir kullanıcı akıllı kapı kilidini açtıktan sonra her zaman oturma odasının ışığını açıyorsa, HyperMind bu kalıbı öğrendikten sonra, kullanıcının onayını aldıktan sonra odayı otomatik olarak aydınlatıyor. Bu yenilik, karmaşık cihazlar arası bağlantıyı basitleştirirken geleneksel makine öğrenimi maliyetlerini azaltıyor ve kullanıcıların karmaşık mantıksal kavrama veya tetikleme mekanizmalarını anlamalarına gerek kalmadan cihaz bağlantısının rahatlığından yararlanmalarını sağlıyor.

Xiaomi HyperOS, büyük temel modelleri kullanarak bunların sistem uygulamalarını güçlendirmesini sağlıyor. Xiaomi AI Assistant artık kullanıcı arayüzü aracılığıyla büyük temel model metin oluşturma yeteneklerine doğrudan erişim sağlayarak konuşma oluşturma ve makale özetleme gibi görevleri mümkün kılıyor. Gerçek zamanlı altyazı özelliği, video konferans konuşmalarını notlara ve akıllı toplantı özetlerine dönüştürüyor. Kullanıcılar, fotoğraf albümlerindeki görüntüleri aramak ve mevcut portrelere dayalı yapay zeka görüntüleri oluşturmak için sözlü ifadeleri kullanabiliyor. “Mi Canvas” uygulamasının tablet versiyonu, sıradan karalamaları mükemmel sanat eserlerine dönüştürebilen bir yapay zeka fırçası ekliyor. Ayrıca, üçüncü taraf uygulamalar, WPS içindeki ekran görüntüleri aracılığıyla belge anlama veya tek komutla sunum oluşturma gibi yapay zeka alt sisteminin potansiyelinden faydalanabiliyor.

Xiaomi HyperOS, büyük temel modelleri verimli bir şekilde dağıtmak için bunları cihaz NPU’suna entegre etmek üzere yapay zeka alt sisteminden yararlanıyor. Bu destek, Xiaomi’nin akıllı telefonlarda kendi geliştirdiği, model boyutunu ve bellek kullanımını %75 oranında azaltan ve çizim süresini 100 saniyeden sadece 5 saniyeye düşüren görüntüleme temel modeliyle örneklenen büyük temel modellerine kadar uzanıyor.¹ Bu gelişmiş görüntü oluşturma yetenekleri, Xiaomi AI Assistant’ın cihaz fotoğraf albümlerindeki “Text to Image” (metinden görsele) ve “Image Extender” (görsel genişletici) gibi özellikleri şimdiden geliştiriyor.

Uçtan Uca Güvenlik tüm senaryolarda kullanıcıları koruyor

Kullanıcı gizliliği ve güvenliğine büyük önem veren Xiaomi, kullanıcı deneyiminde iyileştirmeler yapmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Xiaomi’nin kendi geliştirdiği TEE, güvenlik alt sisteminin temelini oluşturuyor. Hassas bilgileri korumak için özel olarak tasarlanan bu izole güvenlik sistemi özel donanım üzerinde çalışıyor ve akıllı telefonlar, AIoT cihazları ve diğer çözümlere yönelik biyometri, parola ve ekran kilidi gibi çeşitli güvenlik özelliklerini kapsıyor.

Xiaomi HyperOS, güvenliğe büyük önem veriyor ve koruma kapsamını yalnızca tek tek cihazlara değil, aynı zamanda birbirine bağlı güvenlik modüllerine de genişletiyor. Bu birbirine bağlı güvenlik modülü tabanlı TEE, ağ içindeki cihazlar arasında karşılıklı güven sağlıyor. Xiaomi HyperOS, cihazlar arasında veri iletimi için TEE aracılığıyla uçtan uca şifreleme kullanarak tüm ağı daha da güvenli hale getiriyor.

Ekosistemi birlikte inşa ediyor

Xiaomi, Xiaomi HyperOS ile açık kaynak ilkesine bağlı kalarak açık bir yazılım ekosistemini aktif bir şekilde geliştiriyor ve iş ortaklarını akıllı bir ekosistemi şekillendirmeye ve birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi oluşturmaya davet ediyor.

Xiaomi, ayrıca tüketici IoT ürünleri için özel olarak tasarlanmış bir IoT yazılım platformu olan Xiaomi Vela’nın açık kaynak kullanımına açıldığını açıkladı. Xiaomi tarafından bağımsız olarak geliştirilen bu platform, açık kaynaklı NuttX gerçek zamanlı işletim sistemine dayanıyor. Xiaomi Vela, çeşitli IoT donanımları arasında tek tip bir yazılım platformu sağlayarak, temel donanım farklılıklarını soyutlayarak ve üst düzey geliştiriciler için ortak bir yazılım arayüzü sunarak geliştirmeyi basitleştiriyor. Bu yaklaşım, farklı uygulama senaryolarını birleştiriyor, geliştirmeyi kolaylaştırıyor ve verimliliği artırıyor. Xiaomi Vela’yı IoT cihaz üreticilerine ve geliştiricilerine açık kaynak haline getirerek, Xiaomi IoT cihaz inovasyonunu teşvik ediyor, performansı artırıyor ve geniş bir cihaz yelpazesinde gerçek zamanlı bağlantı yetenekleri sağlıyor.

Akıllı bir ekosistemde kişisel cihazları, otomobilleri ve akıllı ev ürünlerini birbirine bağlamak için tasarlanmış ve uyarlanmış insan merkezli bir işletim sistemi olan Xiaomi HyperOS, Xiaomi’nin “İnsan x Araba x Ev” akıllı ekosistemini hayata geçirme stratejik vizyonunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.