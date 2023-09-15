DİJİTAL YAŞAM

Yapay Zeka İş Görüşmelerine Damgasını Vuruyor: Ama Hangi Bedelle?

Yeni nesil iş görüşmeleri artık chatbotların kontrolünde! Ancak, bu teknolojik ilerleme, iş başvurusunda bulunanları bir dizi zorlukla karşı karşıya bırakıyor. Şirketler, mavi yakalı pozisyonlar için başvuranları değerlendirmek üzere artan bir hızla yapay zeka destekli chatbotlarına başvuruyor. McDonald’s'ın "Olivia" adlı chatbotu ile yaşattığı deneyimler ve teknik aksaklıklar, bu sistemin mükemmel olmadığını ortaya koyuyor.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 15 Eylül 2023
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Uzmanlar ve başvuru sahipleri, bu yeni dönemin önyargılı sonuçlar doğurabileceğinden endişe duyuyor. Yapay zeka chatbotları, dil modeli taleplerini karşılayamayan nitelikli adayları otomatik olarak reddedebilir. Bu durum, İngilizce becerisi sınırlı olanlar, engelliler ve yaşlı başvuru sahipleri için büyük bir engel oluşturuyor. İşe alım sürecinde insan faktörünün eksikliği, bir sorunla karşılaştığında adayların yardım alabileceği bir mercii olmamasıyla sonuçlanıyor.

Teknolojinin sunduğu olanaklarla insan kaynakları sektörü dönüşüyor; ancak bu değişim, başvuranlar için adaletsiz sonuçlara yol açabilir mi? Yenilikçi yaklaşımların etik ve etkili olup olmadığı tartışmasız bir soru haline geliyor.

Erdal Kaplanseren fotoğrafı Erdal Kaplanseren Twitter'da takip edin Bir e-posta göndermek 15 Eylül 2023
Bir dakikadan az