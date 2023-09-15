Yapay Zeka İş Görüşmelerine Damgasını Vuruyor: Ama Hangi Bedelle?

Uzmanlar ve başvuru sahipleri, bu yeni dönemin önyargılı sonuçlar doğurabileceğinden endişe duyuyor. Yapay zeka chatbotları, dil modeli taleplerini karşılayamayan nitelikli adayları otomatik olarak reddedebilir. Bu durum, İngilizce becerisi sınırlı olanlar, engelliler ve yaşlı başvuru sahipleri için büyük bir engel oluşturuyor. İşe alım sürecinde insan faktörünün eksikliği, bir sorunla karşılaştığında adayların yardım alabileceği bir mercii olmamasıyla sonuçlanıyor.

Teknolojinin sunduğu olanaklarla insan kaynakları sektörü dönüşüyor; ancak bu değişim, başvuranlar için adaletsiz sonuçlara yol açabilir mi? Yenilikçi yaklaşımların etik ve etkili olup olmadığı tartışmasız bir soru haline geliyor.