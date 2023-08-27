Yenilikçi ve Çevreci Teslimat İçin Yeni Adım: Yemeksepeti, Yaya Kurye Hizmetini Başlatıyor!

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, çevreye duyarlı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Yaya Kurye modelini hayata geçirdi. Yakın mesafeli siparişlerin yürünerek teslim edilmesini sağlayarak teslimat opsiyonlarını zenginleştirmeyi ve aynı zamanda karbon salımını azaltmayı ve çevreye olan etkisini minimize etmeyi hedefleyen bu model, ilk etapta İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Isparta, Muğla ve Balıkesir’de uygulanacak. Yaya Kurye teslimatlarıyla Yemeksepeti’nin çevre odaklı hedeflerine katkı sağlanırken, aynı zamanda üniversite öğrencileri başta olmak üzere daha fazla kişiye iş imkanı da sunulacak.

1 km’nin altında mesafedeki siparişlerin yürüyerek teslim edilmesini amaçlayan bu yeni model; restoran teslimatlarının yanı sıra Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetlerinde aktif rol oynayacak ve ağırlık sınırlamaları ile yakın mesafeli siparişlerin teslimatını sağlayacak.

Milyonlarca kullanıcısını on binlerce iş ortağı restoran ve mahalle esnafıyla buluşturan Yemeksepeti’nin bu yeni hizmeti, aynı zamanda gezegeni koruma misyonu konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak da öne çıkıyor.

Yemeksepeti’nden sektörde bir ilk

Teslimat ağını çeşitlendirmek, daha çevreci ve verimli hale getirmek için önemli yatırımlar yapan Yemeksepeti’nin sektörde bir ilk olan Yaya Kurye modeliyle, yoğun saatlerde bölgesel gecikmelerin azaltılması ve teslim sürelerinin kısalmasını sağlaması da hedefleniyor.

Üniversite öğrencileri için yeni bir gelir modeli

Part-time çalışma modeline de uygun olmasının yanı sıra Yaya Kurye modeli, ehliyet ve araç gibi kısıtlamaları kaldırarak, üniversite öğrencileri başta olmak üzere daha fazla kişiye iş imkanı sağlayacak ve yatırım maliyetine gerek olmaksızın pek çok kişi için kazanç sağlayabileceği bir yapı oluşturacak.

Yemeksepeti’nin Yaya Kurye hizmeti, gençlerin değer verdiği çevreciliğe hizmet ederken, egzersizi öne çıkaran sağlıklı yaşam beklentilerine uyumlu bir çalışma modeli sunuyor. Esnek çalışma kültürü sayesinde üniversite öğrencilerinin tercih edebileceği bir iş modeli sunacak olan bu hizmet, aynı zamanda şehirde mahalle ve mahalleli kültürünün gelişimine de katkıda bulunacak.

Çevreci bir girişim olarak yaygınlaşacak

Yemeksepeti kullanıcılarına karbon salımı olmayan teslimatlar sağlarken, hizmet standartlarını ve opsiyonlarını daha üst seviyelere taşıyacak olan Yaya Kurye modeli, aynı zamanda Yemeksepeti’nin lojistik ağını genişletme hedeflerine de destek olacak. Karbon salımı yapmadan hizmet vererek Yemeksepeti’nin karbon ayak izi hedeflerine katkıda bulunacak olan bu çevreci teslimat girişiminin yanı sıra elektrikli motorsiklet ve bisikletin de teslimat araçlarına eklenmesiyle daha yeşil bir lojistik ağ hedefleniyor.

Çevreci ve inovatif teslimat yöntemlerinden biri olan otonom teslimat robotu YEBO da alternatif teslimat modelleri arasında önümüzdeki dönemde adından daha çok söz ettirmeye devam edecek.

Yaya Kurye özel videosu: https://www.youtube.com/watch?v=QD5d95uHRlM