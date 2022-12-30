Yemeksepeti, 2022 Yemek İstatistiklerini Açıkladı

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, dolu dolu geçirdiği 2022 yılına ait verileri açıkladı. Yemek siparişilerinin yanı sıra, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle ile de 30 milyonun üzerindeki kullanıcısının hayatını bu sene de kolaylaştıran Yemeksepeti; sipariş sayılarında tarihi rekorlarlar kırdığı ve farklı alanlarda ilkleri başardığı bir yılı daha geride bırakıyor.

Yemeğe adanmış 22 yıl ve 1 milyar sipariş!

22 yıllık tarihi boyunca pek çok başarı ve rekoru geride bırakan Yemeksepeti, 2022 yılının Ağustos ayında Yemeksepeti, Yemeksepeti Mahalle ve Yemeksepeti Market’te 1 milyarlık toplam sipariş sınırını aştıktan hemen sonra; Ekim ayında, 1 milyar yemek siparişi rekorunu da kırdı. 2022 yılında Yemeksepeti üzerinden sipariş teslim etmiş restoran sayısı ise 79.879 oldu.

Pratik yemekler ilk sıralara yerleşti

2022 yılının ilk siparişi, saat tam 00:00’da Sakarya’dan 3 adet Fettuccine makarna ile 3 adet kola olarak gerçekleşti. Yemeksepeti’nde 2022’nin en çok sipariş edilen yemekleri ise lahmacun, tavuk döner dürüm, Adana dürüm ve mercimek çorbası olarak sıralandı. En çok sipariş edilen salatalar ise tavuklu salata, çoban salata, mevsim salata, sezar salata ve gavurdağı salata oldu.

Kahve severlerin tercihleri sütlülerden yana oldu

Yemeksepeti Market’in sevilen kahve markası Everyday Roastery’nin 2022’de en çok sipariş edilen ürünleri ise sırasıyla Latte, Mocha, Americano, Filtre Kahve ve Macchiato olarak sıralandı.

Tatlı yedik, tatlı konuştuk

Yemeksepeti’nde tatlılar da bu sene çok yoğun ilgi gördü. En çok sipariş edilen tatlılar sıralaması Waffle, Baklava, Sütlaç, Profiterol, Sufle olarak şekillendi.

Siparişler akşam saatlerinde yoğunlaştı

Yemeksepeti 2022 verilerine göre, en yoğun sipariş verilen prime-time dönemi akşam 17-21 saatleri olarak ortaya çıktı.

150 lahmacun, 300 midye ve dahası

Yemeksepeti kullanıcılarının tercihleri 2022’de ilgi çekici istatistikler ortaya çıkardı. Bireysel kullanılan hesaplar arasında yıl içinde en çok verilen sipariş sayısı 1.080 olarak gerçekleşirken, tek seferde 150 lahmacun siparişi ile yine tek seferde 300 midye siparişi de listelerde kendine yer buldu. 2022 yılında tek siparişte en yüksek tutar rekoru ise 7.464 TL olarak gerçekleşti.

Market ve mahalle esnafı siparişlerinden ilginç veriler

Yemeksepeti Market ile Yemeksepeti Mahalle siparişlerinde de bazı ilgi çekici istatistikler ortaya çıktı. En çok sipariş edilen Yemeksepeti Mahalle ürünleri domates, patates, muz ve salatalık olarak listede kendine yer bulurken; Yemeksepeti Market ürünlerinde ise en çok sipariş edilenler simit, su, baget ekmek, tereyağlı kruvasan, maden suyu, kola ve dondurma olarak sıralandı.

Döner restoranlarında büyük artış yaşandı

Restoran istatistikleri konusunda da Yemeksepeti verilerinde ilgi çekici detaylar ortaya çıktı. Geçen sene 6.700 olan döner restoranı sayısı bu sene 11.561’e çıktı. Yüzdesel olarak en büyük artış ise %106 ile köfte mutfağı restoranlarında yaşandı ve köfte satan restoran sayısı 2 katına çıktı. Tavuk döner restoran sayısında da geçen seneye oranla %104’lük bir artış söz konusu oldu.

Geleceğin yenilikçi teslimat modelleri hayata geçirildi

Yenilikçi teslimat modelleri üzerine somut projelerler yürüten Yemeksepeti, son yıllarda dünyanın gündeminde olan “drone’la teslimat” konusunda başarılı bir test gerçekleştirdi ve İstanbul Boğazı’ndaki bir tekneye yemek teslimatı yaptı.

Yemek teslimat robotu YEBO da 2022 yılında pilot bölgelerde Yemeksepeti tarafından hizmete sunuldu. Caddebostan kaldırımlarında yemek teslimatı için mekik dokuyan YEBO, halktan ve medyadan büyük ilgi gördü. YEBO’nun iç mekan versiyonu da Akasya ve Akmerkez alışveriş merkezlerinde teslimat hizmeti sunmaya başladı.

Yenilikçi teslimat modellerinden bir başkasını da yazlık tatil beldelerinde hayata geçiren Yemeksepeti, Marmaris koylarındaki jet ski ile teknelere sezon boyunca kıyıdaki restoranlardan yemek teslimatı yaptı.

Sürdürülebilirlik çalışmaları artarak sürdü

Faydayı ve iyiliği şirket politikasının merkezinde konumlandıran Yemeksepeti, 2022 yılı boyunca pek çok sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projesini hayata geçirdi. Yemeksepeti siparişlerinde bulunan “Yeşili Koruyalım” seçeneğini işaretleyerek, teslimatta plastik çatal, bıçak ve peçete kağıt istemeyenlerin oranı %94’lere çıktı. Bu sayede yüzlerce ton plastiğin doğaya karışması engellenmiş oldu.

Karbon ayak izini dengelemek için hayata geçirdiği 72.800 fidanlık Yemeksepeti Ormanları’nı kullanıcılarına hediye eden Yemeksepeti; hedefini, önümüzdeki yıllarda sıfır karbon noktasına ulaşmak olarak güncelledi.

Ayrıca Yemeksepeti kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılanan, isimlerine özel “İyi ki Doydun” kutlama videoları, Yemeksepeti çalışanlarının katkısıyla 750 isim için tekrar çekildi ve yayımlandı. Yemeksepeti’nin sürdürülebilirlik etkinlikleri kapsamındaki Yemeksepeti Ormanları projesi ile birlikte yeniden ele alınan videolar 1 yıllık yoğun bir çalışmayla ortaya çıkartıldı.

Gerçekleştirdiği karbon ayak izi dengeleme çalışması ile sektöre bir ilki kazandıran Yemeksepeti; ofis ve saha operasyonlarından kaynaklı karbon emisyonlarını, Yemeksepeti Ormanları projesiyle ve elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak dengeledi. Değişime içeriden başlayarak e-atıklarını bağışlayan şirket, ofisteki çöp kovalarını kaldırıp tamamen geri dönüştürülebilir şekilde düzenledi.

Yuvam Dünya Derneği işbirliğiyle çalışanlarına atık yönetimi ve sürdürülebilirliğe dair farkındalık eğitimi veren Yemeksepeti, restoranları için de bu eğitimi başlattı ve yıl boyunca devam ettirdi.

Yemeksepeti ayrıca, Avrupalı girişimci ve yatırımcıların oluşturduğu, en önemli eylem odaklı küresel iklim topluluklarından biri olan Leaders for Climate Action üyeleri arasına katıldı.

Dünyada etkileri günden güne hissedilen iklim değişikliği ve gıda israfı konularında bilinç oluşturma amaçlı yayın çalışmalarına “Aklımdaki Yarın” podcast projesini de ekleyen Yemeksepeti, bu yayında sürdürülebilirlik kavramınının yanı sıra geri dönüşüm, e-mobilite ve atık gıda gibi pek çok önemli konunun işlenmesini sağladı. Yaygın kullanılan podcast platformlarının tamamında yer alan Aklımdaki Yarın, kısa süre içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.