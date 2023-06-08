Yemeksepeti Club’a İlk Üç Ayda 2,5 Milyon Kullanıcı Katıldı

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti’nin 1 Mart’ta hizmete sunduğu kullanıcı sadakat programı “Yemeksepeti Club”ın ilk üç aylık sonuçları açıklandı. Bu program sayesinde kullanıcılar, görevleri yerine getirerek YemekPuan elde ediyor ve bu puanları ödül dükkanında indirim kuponlarına çevirerek market ve yemek siparişlerinde kullanabiliyor.

Yemeksepeti Club verilerinde dikkat çeken detaylar

Kullanıcılar, görevlerle ilgili siparişleri tamamladıklarında Yemeksepeti Club avantajlarından yararlanabiliyor. Kuponlar, yemek siparişlerinde online kredi kartı ödemesiyle kullanılabilirken, kapıda ödemeyi tercih eden kullanıcılar da, tüm restoranlarda, tüm ödeme tiplerinde ve tüm teslimat yöntemlerinde, görevin türüne göre yemek ve market siparişleri için puan kazanma şansı yakalıyor.

İlk verilere göre Yemeksepeti Club görevleri, kullanıcıların sipariş frekansını da belirgin şekilde artırmasıyla öne çıkıyor. Kullanıcıların farklı eğilimlerini de ortaya koyan Yemeksepeti Club’ın en sadık kullanıcısı 164 sipariş verdi, en fazla puan kazanan kullanıcı ise 1035 puan topladı ve en çok puan çeviren kullanıcı 1.000 puanıyla kupon kazandı.

Mutfak tercihleri ve şehir dağılımı

Bununla birlikte, Yemeksepeti Club sadakat programının farklı mutfaklara ve restoran türlerine olan ilgiyi de artırdığı gözlemlendi. En çok sipariş alan 5 mutfak ise sırasıyla burger, kebap & Türk mutfağı, pizza, tavuk ve döner oldu.

Ayrıca, Yemeksepeti Club’ın coğrafi yayılımı da dikkat çekici. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra en çok Yemeksepeti Club siparişi veren iller sırasıyla Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Adana oldu. Bu sonuçlar, Yemeksepeti Club’ın Türkiye’nin dört bir yanında geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ettiğini gösteriyor.

Gel-Al performansı ve gelecek hedefleri

Bir başka önemli performans göstergesi de, Gel-Al siparişlerine yönelik görevlerle ortaya çıktı. 1 Nisan – 10 Mayıs arasındaki Yemeksepeti Club görevleri Gel-Al siparişlerine %15’in üzerinde bir artış sağladı. Yeni ve daha zengin bir versiyonla Gel-Al ve mekan keşfi gibi keşif görevi konseptlerinin, önümümüzdeki dönemde tekrar hayata geçirilmesi planlanıyor.

Üye restoranlarlarda geçerli indirim ve avantajlardan faydalanma imkanı da sunan Gel-Al hizmeti sayesinde Yemeksepeti kullanıcıları, seçtikleri adrese yakın üye restoranlardan sipariş vererek yemeklerini kendileri teslim alabiliyor.

Yemeksepeti Market siparişlerinden de YemekPuan kazandıran Yemeksepeti Club’ın ileri dönem planları arasında çeşitliliği artırmak var. Bu noktada öncelikle Yemeksepeti Mahalle’nin entegrasyonu ve zincir restoranlara özel görevlerin açılması planlanıyor.

Yemeksepeti’nin pazar konumunu güçlendiriyor

Yemeksepeti Club sadakat programı, kullanıcıların yemek siparişi verdikçe kupon kazanmalarını sağlayarak sadakati artırmayı ve yeni hizmetlerin benimsenmesini hedefliyor. Kapsamlı istatistikler ve gelecek planları, Yemeksepeti’nin kullanıcı deneyimini sürekli geliştirme ve sektörde lider konumunu koruma yolundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Programın ilerleyen dönemlerde daha fazla kullanıcı çekeceği ve mevcut kullanıcıların sadakatini artırarak Yemeksepeti’nin pazar konumunu daha da güçlendirmesi öngörülüyor. Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak programı sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlayan Yemeksepeti, böylece Yemeksepeti Club sadakat programının sürekli büyümesini ve gelişmesini sağlamayı hedefliyor.

Yemeksepeti Club kullanıcı sadakat programının önümüzdeki dönemde de milyonlarca kullanıcıya milyonlarca kupon ve farklı fırsatlara ulaşma şansını sunması bekleniyor.