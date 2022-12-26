Yemeksepeti, Türkiye’nin Çorba Haritasını Çıkardı

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, son dört yılın verileriyle Türkiye’nin en sevilen çorbaları istatistiklerini yayımladı. En çok tercih edilen çorbaların türüne, şehrine, mevsimine, eşlikçisi olduğu yemeğe ve fiyat skalasına göre Yemeksepeti üye restoranlarının siparişlerinden derlenen veriler dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

En yüksek fiyatlı çorba Beyran

Türkiye çapında Yemeksepeti üye restoranlarının 2022 yılı verilerine göre, 21 TL ortalama fiyatla en uygun fiyatlı çorba Ezogelin Çorbası olurken, Mercimek Çorbası 22 TL’lik ortalama fiyatla ikinci sırada yer aldı. En uygun fiyatlı çorbalar listesinde üçüncü sırayı 23 TL’lik fiyat ortalamasıyla Yayla Çorbası aldı.

Fiyat olarak en yüksek ortalamaya sahip çorba ise 53 TL ile Beyran Çorbası oldu. Güneydoğu şehirlerinde en çok sipariş edilen üçüncü çorba olan Beyran Çorbası’ndan sonra ikinciliği 51 TL ortalama fiyatla Köy Tavuğu Çorbası ve üçüncülüğü 48 TL ile Tuzlama Çorbası aldı.

Ayran Aşı Çorbası’ndan büyük atak

Mevsimsellikten kaynaklı olarak yaz ve kış aylarında tercih edilen çorbalar arasındaki farklılık da dikkat çekici. Yaz aylarında Ayran Aşı Çorbası sipariş adetlerinde öne çıkarken, kış aylarının yükselen yıldızı ise Balık Çorbası oldu. Ayrıca Ayran Aşı Çorbası’nın son bir sene içinde 6 kademe birden atlayarak 10. sıraya yerleşmiş olması da dikkat çekici bir veri olarak kayda geçti.

Tüm veri türlerinde şampiyon: Mercimek Çorbası

Türkiye’nin en sevdiği çorbanın Mercimek Çorbası olduğu, Yemeksepeti’nin istatistiklerinde de yine net biçimde ortaya çıktığı görülüyor. Tüm şehirler incelendiğinde, Mercimek Çorbası farklı biçimde listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci en çok sipariş edilen çorbalar incelendiğinde ise şehirlere göre değişen biçimde Ezogelin, Kelle Paça, Tavuklu Çorba ve Paça Çorban’ın yer aldığı görülüyor.

Tüm şehirlerde en çok satılan ilk 5 çorba, çoğunlukla yaygın bilinen çorbalardan oluşsa da, bazı şehirlerin favorileri arasında Arabaşı Çorbası, Bamya Çorbası, Beyran Çorbası ve Tirit Çorbası gibi, diğer şehirlerde daha az tüketilen çorbalar da yer aldı.

Sebzeli ve etli çorbalar yarışıyor

Türkiye’nin dört bir yanında en sevilen çorbalar arasında en üst sıralarda Mercimek, Kelle Paça, Tavuk Suyu, İşkembe, Domates, Yayla, Paça ve Ezogelin gibi çorbalar yer alırken; bazı şehirlere özgü Dil Çorbası, Tandır Çorbası, Bomba Çorba, Beyin Çorbası, Selanik Çorbası ve Toyga Çorbası gibi çorbalar da dikkat çekti.

Türkiye’nin tüm şehirlerinin en çok sipariş edilen ilk 12 çorba listelerine girmeyi başarmış çorba sayısı ise 30 olarak ortaya çıktı. Türlerine göre Domates Çorbası, Bamya Çorbası, Patlıcan Çorbası ve Brokoli Çorbası gibi sebze zorbaları listeleri zorlarken; Beyran Çorbası, Et Çorbası, Balık Çorbası ve Tavuk Çorbası gibi etli çorbalar da üst sıralarda yer almayı başardı.

Çorbayla birlike en çok lahmacun sipariş ediliyor

Çorba siparişlerindeki yemeklerle ilgili veriler incelendiğinde tüm çorbalar klasmanında Lahmacun açık ara önde görünürken, çorbanın en çok eşlik ettiği diğer yemekler Adana Dürüm, Tavuk Şiş, Kıymalı Pide ve Pilav olarak kendine yer buldu.

Domates Çorbası’ndan gururlu beşincilik

Yemeksepeti’nin 2019 ila 2022 arası dönemdeki total verileri incelendiğinde, Mercimek Çorbası yine birinciliği bırakmazken, Ezogelin’in ikinciliğe tutunduğu net biçimde görülüyor. Tavuk Suyu Çorba’nın 2019’dan sonra üçüncülüğü Kelle Paça’ya kaptırdığı görülüyor. Bu dört yıl boyunca Domates Çorbası’nın istikrarlı bir beşincilik içinde bulunduğu da bir başka dikkat çekici ayrıntı olarak gözler önüne seriliyor.

Türkiye’nin az bilinen yerel çorbaları

Ülkemizin her şehrinde en az birkaç özgün yerel çorbaya rastlamak mümkün. Yaygın olarak bilinen çorbalar haricinde, Yemeksepeti restoranlarında yoğun olarak sipariş edilen yerel çorba çeşidi 250’yi geçiyor. Türkiye’nin yemek zenginliğini bir başka yönüyle ortaya koya çorbalar, malzeme ve yapılış biçimiyle de yerel unsurlar barındırıyor.

Bu listede yer alan bazı az bilinen çorbalar şöyle sıralanıyor: Balıkesir ve Bursa Süt Çorbası, Konya ve Bilecik Ovmaç Çorbası, Yozgat ve Ardahan Helle Çorbası, Çanakkale Kaz Dağı Çorbası, Amasya Toyga Çorbası, Artvin Helle Çorbası, Bayburt Kavut Çorbası, Çorum Çatal Çorba, Kastamonu Göce Çorbası, Samsun Baklalı Yarma Çorba, Trabzon Golva Çorbası, Muğla Tingil Çorbası, Afyon Sakala Çarpan Çorbası, Antalya Gülüklü Çorba, Kahramanmaraş Toğa Çorbası, Mersin Lepe Çorbası, Ankara Akyurt Fıtı Çorbası, Kayseri Kurşun Aşı Çorbası, Sivas Düğürcük Çorbası, Aksaray Kokina Çorbası, Kırşehir Köme Çorbası, Ağrı Girar Çorbası, Bitlis Gebol Çorbası, Kars Hörre Çorbası, Malatya İrinti Çorbası, Tunceli Şorbik Çorbası, Gaziantep Antep Yuvarlaması, Diyarbakır Habenisk Çorbası ve Giresun Malhıta Çorbası

10 büyük şehrin çorba karnesi

İstanbul

Mercimek Çorbası Ezogelin Çorbası Tavuk Suyu Çorbası Kelle Paça Çorbası Domates Çorbası

Ankara

Mercimek Çorbası Kelle Paça Çorbası Tavuk Suyu Çorbası Ezogelin Çorbası İşkembe Çorbası

İzmir

Mercimek Çorbası Kelle Paça Çorbası Ezogelin Çorbası Tavuk Suyu Çorbası Domates Çorbası

Bursa

Mercimek Çorbası Ezogelin Çorbası Tavuk Suyu Çorbası Kelle Paça Çorbası İşkembe Çorbası

Antalya

Mercimek Çorbası Tavuklu Çorba Kelle Paça Çorbası Ezogelin Çorbası Tavuk Suyu Çorbası

Adana

Mercimek Çorbası Yüksük Çorbası Karışık Çorba Kelle Paça Çorbası Tavuklu Çorba

Konya

Mercimek Çorbası Arabaşı Çorbası Kelle Paça Çorbası Bamya Çorbası Ezogelin Çorbası

Şanlıurfa

Mercimek Çorbası Kelle Paça Çorbası Yayla Çorbası Beyran Çorbası Tirit Çorbası

Gaziantep

Mercimek Çorbası Beyran Çorbası Ezogelin Çorbası Yayla Çorbası Tavuklu Çorba

Kocaeli