Yemeksepeti’nden ChatGPT Destekli Menü Devrimi

ChatGPT ’ den yararlanarak Yemeksepeti Mahalle segmentinde yer alan 17 binin üzerinde ürüne, kullanıcıların daha kolay ve anlaşılır bir sipariş deneyimi yaşamaları için ürün içeriklerine uygun, yönlendirici açıklamalar eklendi.

Yemeksepeti, yıl sonuna kadar açıklaması olan ürün oranını; kullanıcıların anlık yemek ihtiyaçlarını karşılayan yemek platformu için %91’in üzerine, market ihtiyaçlarını yerel dükkanlardan karşılamalarına olanak sağlayan Yemeksepeti Mahalle tarafı için ise %40’a çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, hizmet kalitesini artırma stratejisinin bir parçası olan “ChatGPT Destekli Menü” projesini hayata geçirmek üzere sağlam adımlar attı. 2023 Mart ayında başlanılan bu proje ile Yemeksepeti Mahalle hizmet ağındaki esnaflarının menülerinde yer alan ürünlerin detaylarına dair açıklama oranı yaklaşık %12 oranında artırıldı.

Yıl sonuna kadar açıklaması olan ürün oranını, yemek platformu için %91’in üzerine çıkarmayı hedefleyen Yemeksepeti, market ihtiyaçlarını yerel dükkanlardan karşılamalarına olanak sağlayan Yemeksepeti Mahalle tarafı için ise hedefini %40 olarak belirledi. Ürün açıklamalarının genişletilmesi, sipariş sayılarında olumlu etki yaratırken Yemeksepeti iş ortaklarının ve kullanıcıların yüzünü de güldürüyor. Kullanıcıların en sevdikleri Mahalle ürünlerini seçerken daha bilinçli kararlar vermelerine olanak sağlayarak artık daha keyifli sipariş yolculuklarına imza atmaları sağlanıyor.

Üye restoran menüleri artık daha anlaşılır ve zengin

Haziran’ın ilk haftası planlanan Dish Description Generation (Yemek Açıklaması Oluşturma) projesi kapsamında yaklaşık olarak 115 bin ürünün açıklamasının daha ChatGPT teknolojisi yardımı ile kullanıcılar ile buluşması hedefleniyor. Üye restoran menülerindeki yemeklerin açıklamalarını yapay zeka desteğiyle zenginleştirip iyileştirecek Yemeksepeti, menülerinde açıklaması olmayan yemekleri tanımlamak için OpenAI’ın son teknoloji dil modeli ChatGPT’yi kullanarak, yemek açıklamasına sahip ürün sayısında ortalama 3 puanlık bir büyüme ile menü detaylarını %88’den %91’e çıkarmayı öngörüyor.

Kullanıcıların sipariş süreci daha da kolaylaşıyor

Delivery Hero bünyesindeki Yemeksepeti, içerik kalite hedeflerinden biri olan ürün açıklama doluluğunda, hem lokal hem global pazardaki liderliğini %88’lik başarısı ile sürdürüyor. Yemeksepeti; restoran menülerinde, toplam yemek açıklamaları için, 2023 sonu hedefi olan %91 kapsamını Haziran ayında yakalayarak hedeflerinin üzerine çıkmayı hedefliyor.

Güncel teknolojilerin takibi ve uygulanmasının yanı sıra hem yeni eklenen restoranlar, hem de mevcut restoranlar için pazarda en doğru, detaylı ve zengin menüleri kullanıcılar ile buluşturmak yönündeki faaliyetler yoğun olarak devam ediyor.