Yıldızlararası Bir Yolculuk: Google Pixel 8 ve Daha Fazlasıyla Teknolojide Yeni Bir Çağ Başlıyor

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro: Yenilikçi Özellikler ve Şık Tasarım

Google, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini tanıttı. Bu telefonlar, geçen yılın Pixel 7 modellerine oldukça benziyor. Ancak, yeni Pixel 8 serisi, özellikle yazılım desteği konusunda dikkat çekiyor. Google, yeni telefonlar için tam 7 yıl OS ve güvenlik güncellemesi sunacağını iddia ediyor, bu da onları piyasadaki en uzun ömürlü telefonlar yapabilir. Pixel 8, $699 ve Pixel 8 Pro ise $999 fiyat etiketiyle 12 Ekim’de satışa sunulacak.

Pixel Watch 2: Şıklık ve Performans Bir Arada

Pixel Watch 2, yeni sensörleri ve daha uzun pil ömrü vaadi ile dikkat çekiyor. Google, bu yeni akıllı saati, Pixel 8 serisi ile birlikte tanıttı ve kullanıcılara bir dizi AI destekli özellik sundu.

Android 14: İş Dünyası İçin Yenilikler

Android 14, iş dünyasına yönelik birkaç yeni özellik de getiriyor. Google, işletme IT ekiplerine, cihazların ekran kilidi PIN’ini dörtten alta çıkarma, yalnızca onaylanmış kimlik yöneticilerinin giriş bilgilerini saklamasına izin verme ve potansiyel olarak güvensiz 2G bağlantıları engelleme gibi yeni seçenekler sunuyor.

Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Asistan: Bard

Google, Bard ile Asistan’ı tanıttı, bu da kullanıcılara kişiselleştirilmiş yardım sağlamak için jeneratif AI kullanıyor. Yeni AI destekli asistan, bir sonraki gezinizi planlamanıza, e-posta kutunuzdaki detayları bulmanıza ve hatta bir alışveriş listesi oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Özel Teklif: Pixel 8 Pro Ön Siparişe Özel Ücretsiz Pixel Watch 2

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, sırasıyla $699 ve $999 başlangıç fiyatlarıyla 12 Ekim’de satışa sunulacak. Eğer Pixel 8 Pro’yu ön sipariş verirseniz, Google sizlere ücretsiz bir Pixel Watch 2 hediye ediyor.