Zuckerberg: Hastalıkları Yapay Zeka ile yeneceğiz!

Bu çığır açan proje, bilimsel topluluğa, bu yüzyılın sonuna kadar tüm hastalıkları tedavi etme, önleme veya yönetme potansiyeline sahip olan sağlıklı ve hastalıklı hücrelerin öngörücü modellerine erişim sağlamayı amaçlıyor.

CZI’nin kurucu ortağı ve eş CEO’su Mark Zuckerberg, projeye dair şunları söyledi: “Priscilla ve ben, yapay zekanın bilim insanlarına bu yüzyılda tüm hastalıkları iyileştirme, önleme veya yönetme konusunda yardımcı olacağı konusunda iyimseriz. CZI’da, insan vücudundaki her hücrenin nasıl davranacağını (sağlıklı veya hastalıklı) tahmin etmek için sanal bir hücre inşa etmek üzere yeni bir proje başlatıyoruz. Bunu yapmak için, kâr amacı gütmeyen yaşam bilimlerindeki en büyük yapay zekâ hesaplama kümelerinden birini inşa ediyoruz. Bunun bilim insanlarının yeni keşifler yapmasına ve yeni tedaviler bulmasına yardımcı olacağını umuyoruz.”

AI’nin gücüyle, araştırmacılar bir bağışıklık hücresinin bir enfeksiyona nasıl tepki verdiğini, bir çocuğun nadir bir hastalıkla doğduğunda hücresel düzeyde ne olduğunu veya bir hastanın yeni bir ilaca nasıl tepki vereceğini öngörebilir. Bu, tıbbi araştırmaların geleceğini şekillendirecek ve hastalıkların tedavisinde devrim yaratacak.

CZI’nin bu vizyoner adımı, bilimsel topluluğun, hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde yeni keşiflere yol açacak olan açıkça kullanılabilir insan hücre modellerini çalıştırmalarına olanak tanıyacak. Bu, araştırmacıların işlerini işbirliği içinde hızlandırmalarına yardımcı olacak.

Bu heyecan verici gelişme, tıbbi araştırmaların geleceğini nasıl şekillendireceğine dair büyük bir merak uyandırıyor. CZI’nin bu dev adımı, tıbbi araştırmaların geleceğini nasıl dönüştüreceğini görmek için sabırsızlanıyoruz!