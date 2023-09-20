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Zuckerberg: Hastalıkları Yapay Zeka ile yeneceğiz!

Chan Zuckerberg Initiative (CZI), tıbbi araştırmaların geleceğini şekillendirmek adına büyük bir adım attı. Dünyanın en büyük kâr amacı gütmeyen yaşam bilimi araştırmalarına adanmış bilgi işlem sistemlerinden birini inşa etmeyi planlıyor. Bu devasa bilgi işlem sistemi, 1000'den fazla GPU içerecek ve biyotıpta büyük dil modelleri için ölçeklendirme olanağı sağlayacak.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 20 Eylül 2023
1 dakika okuma süresi

Bu çığır açan proje, bilimsel topluluğa, bu yüzyılın sonuna kadar tüm hastalıkları tedavi etme, önleme veya yönetme potansiyeline sahip olan sağlıklı ve hastalıklı hücrelerin öngörücü modellerine erişim sağlamayı amaçlıyor.

CZI’nin kurucu ortağı ve eş CEO’su Mark Zuckerberg, projeye dair şunları söyledi: “Priscilla ve ben, yapay zekanın bilim insanlarına bu yüzyılda tüm hastalıkları iyileştirme, önleme veya yönetme konusunda yardımcı olacağı konusunda iyimseriz. CZI’da, insan vücudundaki her hücrenin nasıl davranacağını (sağlıklı veya hastalıklı) tahmin etmek için sanal bir hücre inşa etmek üzere yeni bir proje başlatıyoruz. Bunu yapmak için, kâr amacı gütmeyen yaşam bilimlerindeki en büyük yapay zekâ hesaplama kümelerinden birini inşa ediyoruz. Bunun bilim insanlarının yeni keşifler yapmasına ve yeni tedaviler bulmasına yardımcı olacağını umuyoruz.”

Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan Vakfı, tıbbi araştırmalar için güçlü bir bilgi işlem sisteminin inşasını finanse ediyor. The Verge, bu sistemin yapay zekaya odaklanan sunucular için gerekli olan 1.000’den fazla NVIDIA H100 GPU’dan oluşacağını yazıyor.

AI’nin gücüyle, araştırmacılar bir bağışıklık hücresinin bir enfeksiyona nasıl tepki verdiğini, bir çocuğun nadir bir hastalıkla doğduğunda hücresel düzeyde ne olduğunu veya bir hastanın yeni bir ilaca nasıl tepki vereceğini öngörebilir. Bu, tıbbi araştırmaların geleceğini şekillendirecek ve hastalıkların tedavisinde devrim yaratacak.

CZI’nin bu vizyoner adımı, bilimsel topluluğun, hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde yeni keşiflere yol açacak olan açıkça kullanılabilir insan hücre modellerini çalıştırmalarına olanak tanıyacak. Bu, araştırmacıların işlerini işbirliği içinde hızlandırmalarına yardımcı olacak.

Bu heyecan verici gelişme, tıbbi araştırmaların geleceğini nasıl şekillendireceğine dair büyük bir merak uyandırıyor. CZI’nin bu dev adımı, tıbbi araştırmaların geleceğini nasıl dönüştüreceğini görmek için sabırsızlanıyoruz!

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 20 Eylül 2023
1 dakika okuma süresi