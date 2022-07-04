Hepsiburada Premium üyesi olmalı mı, olmamalı mı? Hepsiburada'nın öncelikli ve avantajlı hizmetlerle dolu yeni üyelik sistemi Hepsiburada Premium 1 Temmuz'da açıldı. Aylık 9,90 TL'lik bu üyeliği başlatmak konusunda soru işaretlerinizi bu yazının gidereceğini düşünüyorum. Bu özel deneyim yazısında, sizlere Hepsiburada Premium üyesi olmanız için 5 harika sebebi ve daha fazlasını anlatıyorum.

Erdal Kaplanseren | Teknolog Yayın Yönetmeni Ülkemizde online alışveriş dendiğinde ilk akla gelen isim olan Hepsiburada‘nın uzun süredir merakla beklenen 1 Temmuz Cuma günü hemen Hepsiburada web sitesine girdim ve Hepsiburada Premium üyesi olarak incelemeye başladım. Ülkemizde online alışveriş dendiğinde ilk akla gelen isim olan‘nın uzun süredir merakla beklenen Hepsiburada Premium hizmeti nihayet duyuruldu ve hizmete sunuldu.günü hemen Hepsiburada web sitesine girdim ve Hepsiburada Premium üyesi olarak incelemeye başladım. Aylık 9,90 TL gibi son derece makul bir ücret karşısında sunulan ücretsiz hizmetler ve öncelikleri detaylı biçimde inceleyerek deneyimlemeye başladım. İlk düşüncem, “Sırf ücretsiz kargo ve hediye BluTV için bile düşünmeden abone olmaya değer” oldu. Fakat siz okuyucularımıza detaylarını anlatmak için tüm avantajları inceledim ve hemen bazılarını kullanmaya başladım. İnfografiklerle özet olarak 5 maddeyi sıraladım, buradan da genel fikir sahibi olmanız mümkün. Bu inceleme yazısında ise Hepsiburada Premium’un avantajlarını daha yakından ve detaylı inceliyoruz. Ayrıca 5 sebep arasında yer vermediğim birkaç bonus avantajı da yazıda paylaştım. Keyifli okumalar! 🥳

Hepsiburada Premium’un Öne Çıkan 5 Avantajı

1. Ücretsiz kargo ve randevulu teslimat📦🕙

Online alışveriş yapanlar için motive edici unsurlardan biri, kargonun ücretsiz olması. Halihazırda yüksek alt limitler için geçerli olan ücretsiz kargo uygulaması, Hepsiburada Premium ile 25 TL ve üzerindeki tüm alışverişlerde geçerli hale geliyor.

Bir diğer kargo meselesi ise kuryenin geliş saatini bilememek… Hepsiburada satıcılı bazı ürünlerde geçerli olan Randevulu Teslimat Premium üyeliğinin önemli avantajlarından biri. Bu özelliğin diğer satıcılar ve çok daha geniş ürün grubu için geçerli olmasını diliyorum.

2. Hepsipapel kazanma avantajı 🫰

Her alışverişte puan kazandıran uygulamalar kredi kartlarıyla hayatımıza girdi ve online alışverişte yükselişe geçti. Hepsiburada’nın harcadıkça kazandıran Hepsipapel’i, yeni Premium hizmetin bence en dikkat çekici avantajlarından biri.

Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat üzerinden yapılan alışverişlerde %3 nakit iadesi gayet iyi bir oran. Elbette bu alışverişlerin bir üst limiti yok değil. Üst limit Market’te 200 TL, Hepsiburada’da 500 TL ve Hepsiburada Seyahatte 1.000 TL olarak belirlenmiş. Alışveriş yaptıkça Hepsipapel’leriniz birikecek ve ayrıca bütçe ayıramadığınız bir şeyi satın almak size çok iyi hissettirecek. %3’lük cashback, bu açıdan çok iyi bir oran.

3. Hediye BluTV üyeliği 📺

Halihazırda abonesi olduğum BluTV’nin, Hepsiburada Premium sayesinde ayrıca hediye olarak verilmesi de beni çok mutlu etti. Eminim çok sayıda kullanıcı da bu hediyeye seviniyordur. Üye sayısı bakımından dijital platform pazarının lideri olan BluTV’nin gücü büyük ihtimalle Hepsiburada Premium’la yapılan bu çalışma sayesinde daha da artacak.

TV yayınlarının yanı sıra binlerce dizi, film, belgesel ve farklı türden BluTV içeriğinin şu anda normal ücreti aylık 34,90 TL ve Hepsiburada Premium ile hediye! Premium ayarları sayfasından BluTV kodu oluşturup oradan tıklayacağınız bağlantıdan hediye üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz.

4. Ücretsiz mobilya ve lastik montajı 🛋🛞

Satın aldıktan sonra derdi bitmeyen bazı eşyalar vardır. Özellikle nakliyesi ve montajı düşündürür bizi. Neyse ki bu konuda satıcılar ve platformlar çok yol kaydetti. Nakliye işini daha kısa sürede çözdüler. Montaj tarafında da önemli gelişmeler görüyoruz.

Hepsiburada Premium’daki ücretsiz mobilya ve lastik montajı avantajı çoğunuzun hoşuna gidecektir diye tahmin ediyorum. Hepsiburada’dan satın alınan mobilyaların ve lastiklerin montajı güvenli biçimde adresimizde ücretsiz yapılıyor. Lastik Kapımda hizmetini önceden de biliyordum ve Premium’a dahil edilmesine çok sevindim.

5. Kapıda iade ve ç a ğ rı merkezi ö nceli ğ i 📞

Hepsiburada Premium’da en çok dikkatimi çeken avantaj ve öncelikler arasında kapıda iade ve çağrı merkezi önceliği de tahmin ediyorum ki çok sayıda kullanıcıya iyi gelecektir.

Satış sonrası destek konusunda pakete eklenen hizmetler, Hepsiburada Premium’u daha da cazip hale getiriyor. (call center emojisi) Satın alınan ürünün kapıda anında iade etme hizmeti ile Hepsiburada Çağrı Merkezi’nden destek önceliği, olası sorunlarımıza anında çözüm üretiyor.

Hepsiburada Premium Bonus Hizmet ve Ayrıcalıklar

Fixpack paketlerinde %50 indirim

Hepsiburada’nın sevdiğim hizmetlerinden biri olan Fixpack de Hepsiburada Premium kapsamında yer alıyor. Seçili Fixpack paketleri, üyelere %50 indirimle sunulmaya başlandı. Üretici garantisi kapsamına girmeyen durumlarda (örneğin ekran kırılması) devreye giren Fixpack, size bir yıl içinde kaliteli ve güvenilir 2 onarım hizmeti veriyor.

Ücretsiz Market teslimatı

Hepsiburada Market hizmetini kullanıyorsanız burada da teslimat ücreti ödemeyeceksiniz. Market teslimatı yapan servislerin 10 TL civarında teslimat ücreti aldığını hesaba katarsak, bu promosyon da oldukça avantajlı görünüyor.

Sonuç Değerlendirmesi

Tüm bu detaylardan sonra özetlemek gerekirse, Hepsiburada Premium, çok sayıda avantajı bir arada sunduğu ve sürekli yeni besleyeceği için uzun dönemli olarak kullanmaya değer bir hizmet. 9,90 TL’lik fiyatı da son derece cazip. Tüm diğer avantajlara hiç değinmeden bile, sadece ücretsiz kargo ve hediye BluTV aboneliği için abone olacağını söyleyen çok insanla karşılaştım.

Editör ve kullanıcı olarak tavsiyem, bu deneyimi yaşayıp tadını çıkarmanız. Şimdiden iyi alışverişler ve iyi eğlenceler! 🥳