Dahua’dan Virüslere de Silahlara da Geçit Vermeyen Güvenlik Çözümü

Dahua kapı tipi metal dedektörleri vücut sıcaklığı ölçme, otomatik frekans tarama gibi gelişmiş özellikler ile çok yönlü güvenlik sağlıyor

Dünyanın önde gelen video merkezli IoT çözümleri sağlayıcılarından Dahua Technology, sahip olduğu gelişmiş kapı tipi metal dedektörleri ile güvenlik profesyonellerine esnek ve çok yönlü çözümler sunuyor.

Vücut Sıcaklığı İzleme ve Maske Denetimi

Dünya çapında etkisini sürdüren Corona Virüs salgını güvenlik alanında cevap verilmesi gereken yeni risklerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Dahua, kapı tipi metal dedektörü ailesine eklediği yeni becerilerle yeni ortaya çıkan gerekliliklere hızla yanıt vermeyi başardı. D700 serisi modellerde bulunan termal kamera sayesinde arzu edilmesi halinde dedektörden geçen kişilerin vücut sıcaklığı ölçülebiliyor.

Cihazlar 0,5 metre ile 2 metre arasındaki mesafeyi ve 1,2 ile 1,9 metre yüksekliği kapsayan geniş bir alanda insanların vücut sıcaklıklarını tespit edebiliyor. Sıcaklık değerlerini filtreleme imkânı da tanıyan Dahua dedektörler, ayarlanan eşik değerin üzerinde bir sıcaklık tespit edilmesi halinde alarmla kullanıcıları uyarabiliyor. Ayrıca dedektörler, çift görüntü füzyonu özelliğiyle 4MP çözünürlükteki görünür görüntü ile 256×192 piksel çözünürlükteki termal görüntüyü bir arada verebiliyor.

Üstelik dedektörler bu iki kamerayı kullanarak kişilerin yüz maskesi takıp takmadıklarını tespit etme becerisine de sahip. Cihazdan geçen insan sayısını da takip edebilen Dahua dedektörler, böylece bir alandaki toplam insan sayısını belirlemeye yardımcı oluyor. Tüm bu özellikleri sayesinde Dahua kapı tipi metal dedektörleri güvenlik kavramını daha geniş bir kapsamda değerlendirme ve yeni sorunlara karşı etkili biçimde önlem alma olanağı sağlıyor.

Dahua WTMD Ailesi – Esnek ve Çok Katmanlı Güvenlik

Dahua’nın kapı tipi metal dedektörü ailesinde farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış, gelişmiş özelliklere sahip pek çok model yer alıyor. Sahip oldukları farklı özelliklerle değişik senaryolara kolayca adapte olabilen modeller, kullanıcılara kapsamlı bir güvenlik çözümünü kolay kurulum ve kullanım imkânıyla bir arada sunuyor.

Tüm modeller yüksek hassasiyette metal tespit edebilme kapasitesine, kolay kurulum ve kullanım imkânına ve sorunsuz bir kullanım sağlamak için düşünülmüş detaylara sahip. Cihazlar, sahip oldukları otomatik frekans tarama özelliği sayesinde farklı bantları tarayarak en düşük parazitin olduğu frekansta çalışarak hem kurulumu kolaylaştırıyor hem de tarama işlemini büyük bir hassasiyetle gerçekleştirebiliyor. 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı yönetim modülüne sahip modeller her tür müdahale ve ayarın kolayca yapılmasına imkân tanıyor.

Çevresel gürültü kaynaklarına yakın çalışıldığı durumlarda kullanıcılar arzu ederlerse tarama frekansını manuel olarak da ayarlayabiliyor. Ayrıca cihazların dijital sinyal işleme ve filtreleme sistemi, dışarıdan gelen parazite karşı koruma sağlayarak güvenilir bir çalışma sunuyor.

İhtiyaca bağlı olarak 33 algılama bölgesine kadar tarama yapabilen cihazlar kullanıcıların istemesi durumunda kapı üzerindeki ışıklar ile metal algılanan bölgeyi gösterebiliyor. Son derece esnek bir kullanım sunan Dahua metal dedektörleri, kullanıcılarına cihazın hassasiyetini değiştirerek gözlük veya kemer tokası gibi ufak metalleri tespit etmemeyi seçme olanağı veriyor. Ayrıca cihaz sahip olduğu otel, cezaevi, hastane, okul, stadyum gibi yerler için hazırlanmış ön tanımlı hassasiyet ayarlarıyla hızlı ve kolay kurulum imkânı tanıyor.