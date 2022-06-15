Giyilebilir cihazlarda verileri güvende tutmanın 6 yolu

Yolculuğu akıllı saatler ile başlayan giyilebilir cihazlar artık günlük hayatta kullanılabilen kıyafetler olarak bile üretiliyor. Aktivitelerin düzenlenmesi ve önerilerin oluşturulması için bu teknoloji ürünleri düzenli olarak veri kaydı yapıyor. Sağlık ve fitness uygulamaları ekseninde daha çok ilgi gören bu cihazlar, uyku rutini takibi, kalp atış ritmi, spor rutini gibi konularda dijital asistan görevini üstleniyor. Bu görev için kullanıcıların uykuda olduğu zamanlarda bile veri toplaması gerekiyor. Kullanıcıların günlük yaşantıda kendilerine sağladığı kolaylık motivasyonuyla kişisel verilerini depoladığı bu teknolojiler aynı zaman da siber suçluların da dikkatini çekiyor. Hackerlerin oldukça detaylı olan verileri ele geçirerek kullanmasını engellemenin yolları olduğuna dikkat çeken Serap Günal, giyilebilir cihazlarda kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak isteyen kullanıcılara 6 siber güvenlik önerisini sıralıyor.

1. Uygulamaları bilinçli seçin. Hayatınızı kolaylaştırmak için seçeceğiniz uygulamada diğer kullanıcı yorumları sizin için verimli bilgi kaynağı olabilir. İlgilendiğiniz uygulama güçlü ve güvenilir kaynaklardan da öneriliyorsa, güvenlik yönergelerini takip etme ve veri gizliliği yasalarını uygulamaya özen gösterme olasılıkları daha yüksektir.

2. Gizlilik ayarlarınız önemli. Cihazınızı kullanırken kişisel verilerinizin güvenliği için gizlilik ayarlarının size en uygun şekilde aktif olmasına özen gösterin. Varsayılan ayarları kişiselleştirerek güvenliğinizi sağlamak uygulayabileceğiniz en hızlı adım olabilir.

3. Gizlilik politikalarına hakim olmanız bilinçli kullanıcı olmanıza katkı sağlar. Giyilebilir teknoloji cihazlarınız sizden rutin olarak topladığı verileri nasıl topladığını ve kullandığını sizinle paylaşmalı. Bu politikaları okumanız cihazı kullanırken istemediğiniz durumlara karşı önlem almanızı kolaylaştırır. Sizinle paylaşılan gizlilik politikasında net olarak anlaşılamayan bilgiler varsa şirketle iletişime geçebilirsiniz.

4. Konum bilgilerini ne zaman paylaştığınıza dikkat edin. Giyilebilir cihazların özellikle spor gibi kullanım alanlarında konum bilgileri oldukça kritiktir. Cihazları kullanmadığınızda konum bilgilerinizi kapalı tutmanız, siber suçlular tarafından kullanılmasını istemediğiniz, ev ve iş adresi gibi bilgileri korumak için her zaman uygulayabileceğiniz bir önlemdir.

5. Uygulamanızın gizlilik politikası zaman içinde değişebilir, takipte kalın. Kişisel verilerin korunması uygulamalar için sektörde kendilerini öne geçirerek, kullanıcı deneyim memnuniyetini artırabilecekleri bir alan. Her ne kadar 1. adımda sizi uygulamaya çeken unsur gizlilik politikasının şeffaflığı bile olsa şirketler bu duruşlarını daha sonra değiştirebilir. Düzenli olarak verilerinizin kiminle ve nasıl paylaşıldığını kontrol etmek güvenliğinizi korumanızda pozitif etki yaratacaktır.

6. Kullanılmayan cihazlarınızı unutmayın. Kullanıcılar artık tercih etmedikleri cihazlardaki dijital varlıklarını silmeyi unutabiliyor. Cihazınızda olan kişisel verilerinizi fabrika ayarlarına dönme yöntemiyle silebilirsiniz ancak verilerinizi kalıcı olarak silmek için uygulamayla iletişime geçmeniz en sağlıklı yol olacaktır.