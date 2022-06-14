Yemeksepeti’nden üst düzey iki yönetici ataması

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti’nde yeni yönetici görevlendirmeleri yapıldı. Yemeksepeti’ndeki tüm lojistik operasyonlarından sorumlu olmak üzere Özgür Yaprak, Direktör pozisyonuna atandı.

Yemeksepeti pazarlama departmanında Büyümeden Sorumlu Direktör görevine atanan B. Ceren Öz ise grubun pazarlama faaliyetleriyle büyüme konusundaki tüm süreç ve operasyonlarından sorumlu olacak.

B. Ceren Öz kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans eğitiminin ardından profesyonel iş yaşamına 2010 yılında, lojistik sektöründe giriş yapan B. Ceren Öz; kariyerini 2012-2017 yıllarında L’Oréal’de, 2017-2022 arasında ise Turkcell’de dijital pazarlama ve iletişim ağırlıklı olarak farklı yönetici pozisyonlarındaki görevlerle sürdürdü. Bilgi Üniversitesi Pazarlama yüksek lisans programını 2014’te tamamlayan B. Ceren Öz, 1 Haziran 2022 itibarıyla Yemeksepeti’nde Büyümeden Sorumlu Direktör unvanıyla görevine başladı.

Özgür Yaprak kimdir?

Lojistik Operasyon Direktörü göreviyle Yemeksepeti ailesine katılan Özgür Yaprak ise Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel çalışma hayatına Kahve Dünyası’nda başladı. 2012 ortalarında çalışmaya başladığı Domino’s Pizza’dan sonra sırasıyla Pizza Pizza, Meal Box, Simit Sarayı’nda Operasyon Müdürlüğü ve Direktörlüğü pozisyonlarında bulundu ve son olarak da Vigo’da lojistik departmanından sorumlu oldu. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi yüksek lisans programını 2018’de tamamlayan Özgür Yaprak, 1 Haziran 2022 itibarıyla Lojistik Operasyon Direktörü olarak Yemeksepeti’ndeki görevine başladı.