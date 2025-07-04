Dr. Alper Özbilen’den Yapay Zekâ Üzerine Stratejik Bir Bakış: “Yeni Güç Çarpanı”

Teknoloji ve inovasyon alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla tanınan Dr. Alper Özbilen, yapay zekâ konusundaki ikinci kitabı “Yeni Güç Çarpanı: Yapay Zekâ”yı yayımladı. Kitap, yapay zekânın günümüzde ulaştığı noktanın yalnızca bilimsel bir aşama olmadığını, aynı zamanda yaşamın tüm katmanlarını dönüştüren çok boyutlu bir güç çarpanı haline geldiğini vurguluyor.

Eserinde yapay zekâyı teknik boyutlarının ötesinde toplumsal, ekonomik, siyasal ve bireysel etkileriyle bütüncül bir yaklaşımla ele alan Dr. Özbilen, teknolojik dönüşümün yönünü anlamaya çalışan bireyler, kurumlar ve politika yapıcılar için stratejik bir rehber sunuyor.

“Dönüm Noktası” Olarak Yapay Zekâ

Dr. Özbilen, çalışmasının temel yaklaşımını şu ifadelerle özetliyor:

“Yapay zekâ yalnızca bir teknolojik yenilik değil; toplumları, ekonomik sistemleri ve uluslararası ilişkileri yeniden tanımlayan bir dönüm noktasıdır. Bu kitap, bu büyük dönüşümün yalnızca analizini yapmakla kalmıyor, aynı zamanda bu değişimin yönünü, katmanlarını ve etkilerini derinlemesine anlamak isteyenler için kapsamlı bir perspektif sunuyor.”

Karar Vericiler İçin Bir Başvuru Kaynağı

“Yeni Güç Çarpanı: Yapay Zekâ”, geleceği şekillendiren bu sürece yalnızca tanıklık etmekle kalmayıp, aktif bir katılımcı olmak isteyen profesyoneller ve karar vericiler için bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor. Kitap, ekonomiden çevreye, dijital etikten güvenliğe, bireysel kararlardan küresel yönetişime uzanan çok katmanlı yapısıyla, değişimin dinamiklerini yakalamak isteyen okurlara kapsamlı bir vizyon sunuyor.

Alper Özbilen kimdir?

Teknoloji ve inovasyonun iş dünyasına stratejik entegrasyonu üzerine uzmanlaşmış bir yönetici ve stratejist olan Dr. Alper Özbilen, mühendislik alanında lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra ABD’de yönetişim ve inovasyon odaklı akademik programlarla disiplinler arası bir uzmanlık geliştirdi. Kariyeri boyunca yapay zekâ, büyük veri ve dijital dönüşüm alanlarındaki birikimini uluslararası projelere taşıyarak farklı sektörlerde önemli katkılar sunmuş olan ve hâlihazırda çok sayıda yenilikçi girişime liderlik eden Dr. Özbilen, bilgi ve deneyimlerini kaleme aldığı yayınlar ve düzenlediği seminerler aracılığıyla paylaşmaya devam etmektedir.