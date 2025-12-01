Rekor Başvuru ile 7. Kurumsal Girişimcilik Ödülleri’nde Cesaret ve Değişim Kazandı

Rekor başvurunun yapıldığı organizasyonda, kurum içi girişimcilik kültürünü güçlendiren çalışmalar ve girişimlerle kurulan iş birlikleri öne çıktı. Değerlendirmelerde projelerin kurumun ana faaliyet alanıyla uyumu, yarattığı ölçülebilir değer ve ticarileşme potansiyeli temel kriterler arasında yer aldı. Bunun yanında, Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde fikrin çalışanlardan doğması; Kurum & Girişim İş Birliği kategorisinde ortak ürün veya çözüm geliştirilmesi; İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı kategorisinde ise ticarileşen fikirler ve programa katılım oranı öne çıkan unsurlar oldu.

“Gerçek değer, değişimi başlatma cesaretinde”

GKP Başkanı Tuğrul Ağırbaş, rekor başvurunun Türkiye’de kurumsal inovasyon kültürünün hızla güçlendiğini gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Kurumsal girişimcilikte asıl değer, ‘en iyi’ olma iddiasından ziyade değişimi başlatma cesaretinden doğuyor. Bu nedenle bu yıl sıralama yapmadan, tüm projeleri eşit biçimde takdir etmeyi tercih ettik. Kurumların içinden doğan girişimlerin ülkemizin rekabet gücüne ve inovasyon kültürüne katkısını görmek büyük bir ilham.”

Türkiye’nin Kurumsal Girişimcilik Haritasında Öne Çıkanlar

7. Kurumsal Girişimcilik Ödülleri’nde En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi kategorisinde D-One (Doğuş Oto), Piapiri (ÜNLÜ&Co) ve Tahıl Kurutma Makinelerinde LPG Kullanımı (Aygaz) ödül aldı.

En Etkili Kurum & Girişim İş Birliği kategorisinde Aselsan & OB Sensör’ün Ataletsel Sensör Geliştirme Projesi, Ford Otosan & Büyütech’in DMS Teknoloji İş Birliği ve Türkiye İş Bankası & Figopara’nın Kolay Finansman projesi ödüle layık görüldü.

En İyi Kurum İçi Girişimcilik Programı ödülünün sahibi ise EKİG – Eczacıbaşı Kurum İçi Girişimcilik Programı oldu.