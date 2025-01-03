COOKSHOP, Rafinera’ya Yatırımla Bulut Mutfak Sektörüne Adım Atıyor

Kurulduğu 2008 yılından bu yana hızla büyüyen ve sektöre getirdiği yeniliklerle dikkat çeken COOKSHOP, globalleşme, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme stratejisine yeni satın almalar ve ortaklıklarla devam ediyor.

COOKSHOP, 17 yılı aşkın süredir sağlıklı beslenme planları ile adrese teslim sağlıklı yemek sektörünün öncüsü olan Rafinera (RSY) ve üç yıl önce dünyadaki zincir restorancılık trendlerine uygun olarak, global ölçekte özgün bir iş modeliyle bulut mutfaklar üzerine kurduğu Rafinera Cloud Kitchen’ın (RCK) büyük ortağı oldu.

Daha önce Nevzat Aydın, Ahmet Özokur, Tuba Yazıcı, Emre Karaca, Damla Şener Akkaynak, Aret Parunakyan, Ece Elbirlik Ürkmez, Bülent Aksu gibi birbirinden değerli 15 yatırımcıdan da destek alan Rafinera, artık COOKSHOP’un liderliğini yapacağı yeni stratejik yatırımlarıyla hızla büyümeye ve hizmet ağını genişletmeye devam edecek.

COOKSHOP, merkezi bir mutfak ve ona bağlı çok sayıda uydu bulut mutfaktan oluşan, farklı damak tatlarına hitap eden 30’dan fazla markasıyla yemek platformları üzerinden sipariş alan RCK’nin, başta İstanbul ardından da diğer illerde şube sayısını hızla arttırmasını ve çok kısa sürede Türkiye’nin en yaygın bulut mutfak zinciri olmasını hedefliyor.

Ülke genelinde 100 bulut mutfağa ulaşılması hedefleniyor

Bu ortaklıkla birlikte COOKSHOP klasikleri RCK bulut mutfaklarından da servis edilecek, Rafinera’nın sektöründe referans olan sağlıklı lezzetleri COOKSHOP menülerinde yer alacak, adrese teslim sağlıklı beslenme planları da markanın dokunuşlarıyla oluşturulan yepyeni menülerle sunulacak.

COOKSHOP Markalar Topluluğu, öz sermayesiyle açtığı mevcut 65 şubesini üç yıl içinde 100’e çıkarma hedefine paralel olarak Rafinera’yla birlikte lezzet ve teslimat odaklı bulut mutfak markası RCK’yı da Türkiye genelinde 100 bulut mutfağa ulaştırmayı hedefliyor.

COOKSHOP Markalar Topluluğu bugüne kadar 4 alt markasına ait 65 şubesiyle 2.5 milyon, Rafinera ve alt markaları ise 1 milyon misafire hizmet sağladı. COOKSHOP, Rafinera ve RCK’yi değer zincirine katarak 3 yıl içinde yıllık 25 milyon kişiye hizmet verir hale gelme hedefine de emin adımlarla yaklaşıyor.

COOKSHOP bu yeni yatırımıyla daha geniş bir kitleye hizmet verme ve pazar penetrasyonunu artırarak sürdürülebilir şekilde hızla büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Ayşe Kazancı: “Yeni yatırımlarla gücümüzü artırıyoruz”

Yenilikçi konseptler geliştirme ve hizmet verdiği segmentlerde en iyiyi sunma ilkesiyle restorancılık sektörüne giren COOKSHOP’un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, “Stratejik satın almalar ve ortaklıklarla büyüme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Rafinera gibi sektöründeki lider firmaları bünyemize katarak hizmet ağımızı genişletiyor ve müşteri tabanımızı güçlendiriyoruz. Rafinera’nın hızlı servis restorancılık dünyası içinde yeni bir iş modeli ve iş yapma vizyonu sunan bulut mutfak bazlı hizmetlerinin değer zincirimizin bir halkası haline gelmesiyle operasyon alanımızı da genişletiyoruz. Markamızın globalleşme, kurumsallaşma ve sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde gerçekleştirdiği bu hamleler, yenilikçi çözümler sunma hedefimiz doğrultusunda çalışanlarımızı ve teknolojik altyapımızı kuvvetlendirmemize olanak sağlarken, geleceğe yönelik iddialı hedeflerimize ulaşmamızda da önemli bir rol oynuyor” dedi.

Kazancı, yeni yatırım stratejisi ve büyüyen ekipleriyle birlikte yeni marka ve şube açılışları, farklı lokasyonlardaki büyüme planları ve uluslararası pazara açılma stratejilerini her geçen gün güçlendirerek iddialı hedeflerine doğru hızla ilerlediklerini vurguladı.

Kadın girişimcilerden ilham veren ortaklık

Kadınların girişimcilik habitatındaki varlığının önemine de dikkat çeken Ayşe Kazancı, “Bir kadın girişimci olarak, ülkemizde kadın girişimcilerin önemli işler çıkarmasını, yükselmesini görmek benim için ekstra heyecan verici. Rafinera ile olan stratejik ortaklığımızda da bir kadın girişimci ile çalışmak beni çok mutlu ediyor. Rafinera CEO’su Didem Altınbaşak Tulgan, hizmet alanı içinde bir ilk olan noktayı yakalamış, bunu bir girişime dönüştürmüş, başta Endeavor olmak üzere iş dünyasında fark edilmiş. Bundan sonra da COOKSHOP çatısı altında büyümeyi sürdüreceğiz, yeni hedeflere birlikte koşacağız.” dedi.

Rafinera CEO’su Didem Altınbaşak Tulgan ise, Türkiye’nin en sevilen markalarından olan COOKSHOP ile olan bu ortaklık için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Tulgan sözlerine şöyle devam etti: “17 yılı aşkın süredir Rafinera’yı hizmet verdiğimiz niş sektöre adını veren bir noktaya getirmek için çok çalıştık. COOKSHOP ortaklığımız ve100 şubeye ulaşma hedefimizle birlikte pazardaki alanımızı genişletme, planladığımız yeni atılımlarımızla da konumumuzu daha da güçlendirme yolunda hızla ilerleyeceğiz” dedi. Kadın girişimcilerin ortaya koydukları vizyonlarıyla fark yarattıklarına ve ekonomiye giderek artan bir katma değer sağladıklarına dikkat çeken Tulgan, “COOKSHOP ile bu vizyonu daha da genişleteceğimize ve kadın girişimciler olarak gücümüzü ve yeteneklerimizi ülke çapında göstereceğimize çok inanıyorum” diyerek sözlerine devam etti.

Cloud Kitchen (Bulut Mutfak) nedir?

Gıda işletmelerinde, yemek teslimatı ve paket servis için gereken tesisleri ve hizmetleri sağlayan ticari bir mutfak alanı olarak tanımlanan Cloud Kitchen, yemeklerin üretim ve hazırlık işlemlerinin yapıldığı, sadece mutfaktan oluşan, fakat müşterilere fiziksel ortamda (cafe, restoran gibi) hizmet verilmeyen, yani müşteri ağırlama alanına sahip olmayan bir mutfak modeli, bir restoran tipi olarak son yıllarda dikkat çekiyor.

Bu işletmeler genellikle yoğun nüfuslu bölgelerde bulunuyor ve çeşitli restoran markalarını barındırıyor. Geleneksel restoranların aksine fiziksel bir ağırlama mekanına ihtiyaç duymadan yalnızca online siparişler üzerinden faaliyet gösteren bulut mutfaklar, bir gıda teknolojisi (fooodtech) iş modeli olarak da tarif ediliyor.