Binance TR En Yeni Ürününü Duyurdu: Launchpool Kullanıcılarla Buluşuyor

Binance TR Launchpool, kullanıcıların BNB bakiyelerini stake ederek herhangi bir ek maliyet olmadan yeni proje tokenları kazanabilecekleri bir platform olarak tasarlandı. Bu yenilikçi ürün, kullanıcıların mevcut varlıklarını değerlendirirken aynı zamanda erken aşamadaki projelere katılım fırsatı sunuyor. Binance TR Launchpool, kullanıcıların kripto dünyasında hem kazançlı hem de heyecan verici bir deneyim yaşamalarını sağlamayı hedefliyor.

Kullanıcılar, Launchpool ürününden yararlanmak için Binance TR cüzdanlarındaki BNB bakiyelerini kullanarak, Binance TR uygulaması veya web sitesi üzerinden Launchpool ya da Biriktir (Staking) sayfalarından kolaylıkla katılım sağlayabilirler. Kazanılması halinde ödüller, Launchpool dönemi sonunda, kullanıcıların stake ettiği BNB miktarına göre hesaplanarak otomatik olarak hesaplarına aktarılır.

Yeni Yıl, Yeni Fırsatlar

Binance TR Launchpool, kullanıcıların kripto varlıklarını değerlendirerek geleceğin projelerine öncülük etme şansı sunuyor. Binance TR ekibi, 2025 yılını bu yenilikçi ürünle karşılamaktan ve her daim kullanıcılarının yanında olmaktan gurur duyuyor.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, heyecan verici bu yeni ürünle ilgili şunları söyledi: “Binance TR olarak, 2025 yılına güçlü bir giriş yaptık. Her zaman olduğu gibi, kullanıcılarımızı ön planda tutarak yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz. Launchpool ürünümüz, kullanıcılarımıza BNB bakiyelerini çeşitli yollarla değerlendirme ve yeni projelerde yer alma fırsatı sunuyor. Türkiye’nin lider kripto varlık platformu olarak, kullanıcı odaklı ve yasalarla tam uyumlu ürünler geliştirerek sektöre yön vermeyi sürdürüyoruz.”

Risk uyarısı: Bu ürünün kullanılmasında akıllı kontrat riski, blokzincir riski, geçici kayıp (impermanent loss) riski, likidite riski, ceza riski (slashing penalties), piyasa riski gibi riskler mevcut olup, işbu ürün hiçbir koşulda “mutlak getiri” sağlayacağı şeklinde yorumlanamaz. Airdrop etkinliklerinin içeriği, miktarı ve zamanı değişkenlik gösterebilir. Binance TR tarafından hiçbir koşulda ödül miktarı garantisi verilmemekte ve getiri vaadinde bulunulmamaktadır. Yatırımlarınızdan ve maruz kalabileceğiniz kayıplardan yalnızca tarafınız sorumlu olup, Binance TR’nin veya herhangi bir devlet kuruluşunun olası zararınıza karşı herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır.”