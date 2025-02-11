sahibinden.com’dan Yepy ile Yenilenmiş Telefonlara Güvenli Erişim

Yepy, kullanıcıların güncel teknolojiye daha ekonomik şartlarla erişebilmesini sağlarken, elektronik atıkların azaltılmasına da katkıda bulunuyor. sahibinden.com’un güvencesiyle sunulan bu hizmet, Ticaret Bakanlığı onaylı ve TSE yenileme standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar Yepy üzerinden uygun fiyatlarla güvenilir yenilenmiş cihazlar satın alabiliyor.

Elektronik Atık Azaltımıyla Sürdürülebilir Gelecek

Küresel E-Atık Monitörü 2024 Raporu’na göre dünyada her yıl 62 milyon ton, Türkiye’de ise 1,1 milyon ton elektronik atık üretiliyor. Türkiye, Asya’da en çok e-atık üreten 5. ülke konumunda. Yepy gibi platformlar, kullanılabilir durumdaki cihazları yeniden ekonomiye kazandırarak hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de döngüsel ekonomiye destek sağlıyor.

Yepy ile Taksit ve Güvenli Alışveriş İmkânı

Yepy, yenilenmiş telefonları avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit seçenekleriyle sunuyor. Cihazlar, yenileme işlemlerinin ardından kapsamlı testlerden geçirilerek, yenileme merkezlerinin 1 yıl garantisiyle satışa sunuluyor. Yepy, kullanılmış cihaz sahibi satıcılar için de zahmetsiz bir satış süreci sunarak, cihazlarını en avantajlı teklifle satma fırsatı sağlıyor.

sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş: Yepy ile Ekonomik ve Çevreci Çözüm

sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Yepy’nin sahibinden.com’un vizyonuyla uyumlu bir girişim olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Yenilenmiş ve ikinci el teknoloji pazarı, sürdürülebilir ekonomi ve kaynak yönetimi açısından büyük bir potansiyele sahip. Yepy ile hem kullanıcıların güvenle uygun fiyatlı teknoloji ürünlerine ulaşmasını sağlıyor, hem de cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla çevresel etkileri azaltıyoruz. Bu iş modeli, yalnızca tüketicilere ekonomik avantaj sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ithalatı azaltarak cari açığın kapanmasına da katkı sağlıyor.”

Yepy Genel Müdürü Hakan Orhun: Yepy ile Teknolojik Cihazlara Yeni Bir Yaklaşım

Yepy ve İkinci El Alışverişten Sorumlu Genel Müdür Hakan Orhun ise, “Yepy, kullanılmış telefonların en iyi fiyata hızlı ve kolayca satılabileceği, yenilenmiş telefonların uygun fiyatlarla alıcı bulabileceği yeni bir model sunuyor. İlk etapta cep telefonu alım-satımıyla başlayan bu girişim, ilerleyen dönemde farklı elektronik cihazları da kapsayacak” dedi.

Yepy: Yeni Nesil Alışveriş Deneyimi

Yepy, özellikle genç kullanıcıların güncel teknolojiye ekonomik ve güvenilir bir şekilde erişmesini sağlayan yenilikçi bir model sunuyor. Detaylı test süreçlerinden geçen yenilenmiş cep telefonları, 1 yıl garanti ile satışa sunuluyor. Gelecekte farklı teknolojik cihazları da döngüsel ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Yepy, sürdürülebilir teknoloji anlayışıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor.