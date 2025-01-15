Çağrı Alkaya, Stanton Chase Global Başkanı Oldu

Dünyanın önde gelen liderlik ve yönetici araştırma şirketlerinden Stanton Chase, 2025-2028 dönemi Yönetim Kurulu üyelerini duyurdu. Stanton Chase Londra ofisinin Yönetici Ortağı ve İstanbul ofisinin Danışma Kurulu Üyesi Çağrı Alkaya, Stanton Chase Yönetim Kurulu’nun Küresel Başkanı olarak seçildi ve Kristof Reynvoet’in yerini aldı. Alkaya, daha önce Stanton Chase Yönetim Kurulu Bölgelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Alkaya‘nın liderliğinde, Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ve Küresel Başkan Yardımcıları şu isimlerden oluşuyor: Bernardita Mena Aldunate (İnsan ve İş Mükemmelliği), Ken Nimitz (Finans), Tom Christensen (Uygulama Grupları) ve Panos Manolopoulos (Bölgeler). Mevcut Yönetim Kurulu’ndan üç üyenin görevlerine devam etmesiyle Stanton Chase’in güçlü liderlik temelleri korunurken, bu isimlerin uzmanlıkları ve deneyimleri organizasyon için değerli katkılar sunmaya devam edecek.

“Amacımız müşterilerimize mükemmelliği sunmak”

Çağrı Alkaya, atamayla ilgili olarak şunları söyledi: “Dünyanın önde gelen liderlik danışmanlığı şirketlerinden biri olan Stanton Chase’in Yönetim Kurulu ve Küresel Başkanlığı’na seçilmek benim için büyük bir onur. Son iki yıldaki çalışmaların üzerine inşa ederek, Stanton Chase’i özel kılan insanlara, müşterilerine, adaylarına ve iş birliğine dayalı ruhumuza odaklanmaya devam edeceğiz. Stanton Chase için gerçekten heyecan verici planlarımız var. Müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunmaya; değerlerimizi, amaca yönelik kültürümüzü ve olağanüstü müşteri memnuniyetine olan bağlılığımızı sürdürmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Hem organik olarak hem de akıllı ortaklıklar yoluyla büyümek istiyoruz, ancak bunu her zaman bir amaç doğrultusunda yapacağız. Bu, müşterilerimiz için mükemmellik sunmak, işimizi ileriye taşımak, hem müşterilerimiz hem de kendi ekibimiz için olağanüstü yetenekler bulmak ve operasyonel mükemmeliyetimizi artırmak için çok çalışmayı gerektiriyor. En önemlisi, bizi özel kılan kültürün üzerine inşa etmeye devam edeceğiz.”

Çağrı Alkaya kimdir?

20 yılı aşkın süredir Liderlik ve Yönetici Araştırma sektöründe bulunan Çağrı Alkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından kariyerine uluslararası danışmanlık şirketi PricewaterhouseCoopers’ın denetim ve danışmanlık bölümlerinde başladı ve Stanton Chase öncesi Antal International, Oxygen Consultancy, Elemental Value şirketlerinde danışmanlık, kurucu ve yönetici ortaklık gibi görevlerde bulundu. Stanton Chase İstanbul ofisinin kurucu ortaklarından olan Çağrı Alkaya, 2017 yılından bu yana Stanton Chase Londra ofisinde çalışıyor ve 2021 yılından beri Yönetici Ortaklık görevini sürdürmekte. Kariyerini Türkiye, Belçika ve Birleşik Krallık’ta geçiren Çağrı Alkaya, bugüne kadar 18 ülkede yönetici danışmanlığı projeleri yürüttü ve Stanton Chase bünyesinde çeşitli bölgesel ve global görevlerde bulundu.