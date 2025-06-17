Dune: Awakening yayında: Arrakis sizi bekliyor

Kum fırtınaları, ölümcül güneş ve dev kum solucanlarının gölgesinde geçen bu yolculukta, yalnızca hayatta kalmak değil, aynı zamanda güç kazanmak ve Imperium’un kaderini etkilemek de sizin ellerinizde. Oyuncular, kaynak toplayarak, ekipman üreterek ve stratejik ittifaklar kurarak hayatta kalma savaşını politik bir mücadeleye dönüştürüyor.

Erken Erişim Sağlayanlardan Yoğun İlgi

Deluxe ve Ultimate Edition sahipleri, 5 günlük erken erişim fırsatından 5 Haziran’da yararlanmaya başladı. Bu süre zarfında Dune: Awakening, Steam’de eş zamanlı 117.087 oyuncu ile dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu ilgi, oyunun tamamen erişime açılmasıyla daha da artması bekleniyor.

Oyuncular Tarafından Beğenildi

Dune: Awakening, Steam üzerinde %89 kullanıcı puanı ile güçlü bir çıkış yaptı. PC oyuncuları şu anda oyuna erişebiliyor. Konsol kullanıcıları içinse sevindirici haber: PlayStation ve Xbox sürümlerinin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Bir Kez Satın Al, Sonsuza Dek Oyna

Oyun, klasik “bir kez satın al, sonsuza dek oyna” modelini benimsiyor. Dune: Awakening ne bir abonelik sistemi içeriyor ne de mikro işlemler. Oyuncular dilerlerse ek içeriklere erişim sağlayan isteğe bağlı DLC’leri edinebiliyorlar. Oyun şu anda erken erişimde değil; tamamlanmış ve oynanmaya hazır durumda sunuluyor.

Yeni Fragman ve Sezon İçeriği

Geçtiğimiz hafta Funcom, canlı Summer Game Fest gösterisi sırasında oyunun lansman fragmanının prömiyerini yaptı. 10 Haziran’daki lansmanı kutlamak amacıyla daha önceki fragmanlardan öne çıkan anları bir araya getiren özel bir supercut fragman videosu yayınlandı.

Genişleyen İçerikler ve Güncellemeler Yolda

Dune: Awakening Season Pass şu anda satışta. Bu paket, Wildlife of Arrakis DLC’sini ve dört benzersiz oyun içi heykeli (Kum Solucanı, Chiroptera, Kulon ve Muad’Dib) içeriyor. Sezon kartına dahil olan üç yeni DLC, sırasıyla 2025’in 4. çeyreğinde, 2026’nın 1. çeyreğinde ve 2. çeyreğinde yayınlanacak. Ayrıca, oyuna düzenli olarak yeni içerikler ve ücretsiz güncellemeler sunulacak.

Dune: Awakening, Steam üzerinden satın alınabiliyor.