Octet Türkiye’den Akıllı Yönlendirme Teknolojisi ile Güçlü Ödeme Çözümü

Octet Türkiye, ödeme altyapısındaki yenilikçi yaklaşımını bir adım ileriye taşıyarak sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Şirket, uzun süredir kullandığı Payment Orchestration sistemini daha da geliştirerek, tüm POS müşterilerine sunduğu ödeme hizmetini kendi geliştirdiği Octet Payment Orchestration platformuna entegre etti. Bu hamleyle Octet Türkiye, daha güçlü ve esnek bir ödeme sistemine geçiş yaparak operasyonel süreçlerini güçlendirdi.

Yeni nesil ödeme altyapısı olan Octet Payment Orchestration, şirketin mevcut POS ödeme geçidi altyapısının optimize edilmiş ve daha verimli hale getirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. İşletmeler, Payment Orchestration sayesinde sistemden geçen başarılı işlem oranında yüzde 25 artış sağladı.

Çoklu ödeme sağlayıcılarını tek bir platformda birleştiren sistem, akıllı yönlendirme (smart routing) teknolojisiyle işlemleri en verimli şekilde yönlendirerek başarı oranlarını artırıyor. Yerel ödeme yöntemlerini destekleyen sistem, hız, güvenlik ve maliyet avantajları sunarak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Sistemin getirdiği yeniliklere değinen Octet Türkiye CPO’su Zeynep Bulut, şunları söylüyor: “Octet Payment Orchestration, yıllardır titizlikle geliştirdiğimiz POS ödeme geçidi altyapısının en ileri noktası. Bu platformu daha hızlı, esnek ve güvenli hale getirerek ödeme süreçlerini yeniden tanımladık. Bu sayede müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sunduğumuz değeri artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sektöre yön verecek bir standart oluşturuyoruz. Bu başarı, ekiplerimizin vizyoner yaklaşımı ve özverili çalışmalarıyla mümkün oldu.”