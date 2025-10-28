SEGWAY, Stratejik Pazarlara Yatırımlarını Artırmaya Hazırlanıyor

Mikromobilite devi SEGWAY, “Yolculuğa Öncülük Et, Geleceği Şekillendir” temasıyla düzenlediği küresel iş ortakları konferansında, dünyanın dört bir yanından iş ortaklarını Çin’in Changzhou kentindeki akıllı fabrikasında ağırladı. SEGWAY, hızla gelişen mikromobilite sektöründe uzun vadeli işbirliklerini ve ortak büyümeye olan bağlılığını vurguladığı etkinlikte, küresel iş ortaklarıyla güven tazeledi ve kilit pazarlara yatırımlarını artırarak sürdürme taahhüdünü yineledi.

İki gün süren zirve kapsamında akıllı fabrikasının kapılarını iş ortaklarına açan SEGWAY, teknolojik gücünü ve üretim kabiliyetlerini sergiledi. Konuklar, SEGWAY’in akıllı fabrikasını, Ar-Ge laboratuvarlarını ve deneyim mağazalarını gezme şansı bulurken, aynı zamanda şirketin en yeni elektrikli kick-scooter, e-bisiklet, SSV ve UTV modellerini bizzat inceledi. Konferans, iş ortaklarına SEGWAY’in dünya standartlarındaki araştırma, üretim ve kalite kontrol kabiliyetleri hakkında ilk elden detaylı bilgiler sağladı.

“İnovasyonun Merkezinde Kullanıcı Var”

SEGWAY’in inovasyon felsefesinin merkezinde kullanıcı olduğunu vurgulayan Segway-Ninebot Başkanı Vincent Chen, “Kullanıcı ihtiyaçlarını her zaman inovasyonun merkezine koyuyoruz. Hedefimiz, sürekli teknolojik gelişmelerle daha güvenli, daha akıllı ve daha konforlu ürünler sunmak” dedi. Chen, yüksek performanslı GT ve zorlu arazilere uygun ZT serilerinden günlük şehir içi ulaşım için tasarlanmış F ve E serilerine kadar uzanan ve her ihtiyaca yanıt veren geniş ürün yelpazesinin, kullanıcı odaklı yaklaşımlarının somut bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Bölgesel Büyüme ve Pazarlama Yatırımları Artacak

SEGWAY’in iş ortaklarına olan bağlılığını ve gelecek taahhütlerini dile getiren SEGWAY Mikro Mobilite CMO’su Johnny Zhang, “Bayilerimizi ve bölgesel büyümeyi desteklemek, tüm ekosistemimiz için bir kazan-kazan modeli oluşturmak konusunda kararlıyız. Genç, güvenilir, profesyonel ve yenilikçi markamızın temel değerlerini daha güçlü bir şekilde anlatmak için kilit bölgelerdeki pazarlama yatırımlarımızı artıracağız” dedi.

SEGWAY Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Can Yalçın Yıldız ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye ve Orta Doğu’da büyüyen pazarlarımızda, SEGWAY’in küresel vizyonunu yerel ihtiyaçlarla birleştirerek mikro mobilitenin geleceğini birlikte şekillendirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Güçlü Perakende Ortaklıkları Vurgulandı

Türkiye’den MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Şengüller ile; Birleşik Arap Emirlikleri’nden Virgin Megastore üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu konferansta, bölgedeki güçlü perakende ortaklıkların geleceğe taşınacağı vurgulandı.

2025 SEGWAY Mikro Mobilite Küresel Kilit Ortaklar Konferansı, mikromobilitenin geleceğinin ancak küresel vizyon ve yerel pazar uzmanlığının birleşimiyle yazılabileceğini teyit etti. SEGWAY, bu vizyon doğrultusunda, güçlü ürün yol haritası yerel liderlerle kurduğu işbirlikleriyle, mobilitenin daha akıllı ve çevreci geleceğine doğru net bir rota çiziyor.