HABER
Trend

Dünyanın En Büyük Spor Platformu Strava Artık Tamamen Türkçe

Küresel spor topluluğu Strava, aralarında Türkçenin de bulunduğu 10 yeni dil desteğini yayına alarak platformdaki toplam dil sayısını 24’e çıkardı. Bu stratejik genişleme hamlesiyle birlikte 195 milyondan fazla sporcu, tüm antrenman takibi ve topluluk özelliklerine kendi ana dillerinde erişme imkanına kavuşuyor. Yerelleşme yatırımlarına hız veren şirket, yılın geri kalanında Türkiye’ye özel bölgesel ortaklıklar ve pazar odaklı yeni mücadele programlarını devreye almayı hedefliyor.

31 Mart 2026
1 dakika okuma süresi

Aktif bireylerin bir araya geldiği ve 195 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dünyanın lider spor platformu Strava, aralarında Türkçenin de yer aldığı on yeni dil desteğini sunduğunu duyurdu. Bu önemli adım, şirketin yerel toplulukların kendi dillerinde bağ kurmalarını sağlama, motivasyonlarını artırma ve sportif hedeflerine ulaşmalarına destek olma konusundaki küresel kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Platforma Türkçe ile birlikte eklenen yeni diller Çekçe, Danimarkaca, Malayca, Norveççe Bokmal, Lehçe, İsveççe, Tagalogca, Tayca ve Vietnamca olarak açıklandı. Bu genişleme sayesinde Strava, desteklediği toplam dil sayısını 24’e çıkararak küresel erişilebilirliğini en üst seviyeye taşıdı.

Strava Pazarlama Direktörü (CMO) Louisa Wee, yeni dillerin eklenmesiyle platformun her zamankinden daha uluslararası bir yapıya büründüğünü belirterek, kullanıcıların artık tam Strava deneyimini kendi ana dillerinde yaşayabileceklerini ifade etti. Wee ayrıca, bu hamlenin yılın ilerleyen dönemlerinde hayata geçecek olan bölgesel ortaklıklar, yerelleştirilmiş içerik kütüphaneleri ve pazara özel meydan okumaları da kapsayan geniş kapsamlı küresel büyüme stratejisinin temel bir ayağı olduğunu vurguladı.

Yeni dil desteğiyle birlikte ücretsiz kullanıcılar, 50’den fazla aktivite türünü takip etme ve arkadaşlarıyla etkileşim kurma gibi özelliklerden tamamen Türkçe yararlanabilecekler. Strava aboneleri ise fitness hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracak kişiselleştirilmiş antrenman önerileri, yeni rota keşif ve planlama araçları, motive edici pazar bazlı meydan okumalar ve derinlemesine antrenman analizlerine kendi dillerinde erişim sağlayarak platformun sunduğu tüm avantajlardan en verimli şekilde faydalanabilecekler.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 31 Mart 2026
1 dakika okuma süresi
Başa dön tuşu