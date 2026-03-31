Dünyanın En Büyük Spor Platformu Strava Artık Tamamen Türkçe

Aktif bireylerin bir araya geldiği ve 195 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dünyanın lider spor platformu Strava, aralarında Türkçenin de yer aldığı on yeni dil desteğini sunduğunu duyurdu. Bu önemli adım, şirketin yerel toplulukların kendi dillerinde bağ kurmalarını sağlama, motivasyonlarını artırma ve sportif hedeflerine ulaşmalarına destek olma konusundaki küresel kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Platforma Türkçe ile birlikte eklenen yeni diller Çekçe, Danimarkaca, Malayca, Norveççe Bokmal, Lehçe, İsveççe, Tagalogca, Tayca ve Vietnamca olarak açıklandı. Bu genişleme sayesinde Strava, desteklediği toplam dil sayısını 24’e çıkararak küresel erişilebilirliğini en üst seviyeye taşıdı.

Strava Pazarlama Direktörü (CMO) Louisa Wee, yeni dillerin eklenmesiyle platformun her zamankinden daha uluslararası bir yapıya büründüğünü belirterek, kullanıcıların artık tam Strava deneyimini kendi ana dillerinde yaşayabileceklerini ifade etti. Wee ayrıca, bu hamlenin yılın ilerleyen dönemlerinde hayata geçecek olan bölgesel ortaklıklar, yerelleştirilmiş içerik kütüphaneleri ve pazara özel meydan okumaları da kapsayan geniş kapsamlı küresel büyüme stratejisinin temel bir ayağı olduğunu vurguladı.

Yeni dil desteğiyle birlikte ücretsiz kullanıcılar, 50’den fazla aktivite türünü takip etme ve arkadaşlarıyla etkileşim kurma gibi özelliklerden tamamen Türkçe yararlanabilecekler. Strava aboneleri ise fitness hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracak kişiselleştirilmiş antrenman önerileri, yeni rota keşif ve planlama araçları, motive edici pazar bazlı meydan okumalar ve derinlemesine antrenman analizlerine kendi dillerinde erişim sağlayarak platformun sunduğu tüm avantajlardan en verimli şekilde faydalanabilecekler.