Anthropic, Claude’un Bilgisayar Yönetme Becerisini Duyurdu: Yapay Zeka Artık PC’nizi Kontrol Edebiliyor

Yapay zeka alanının öncü şirketlerinden Anthropic, Claude modelinin bilgisayar kullanma becerisini resmi olarak duyurdu. “Computer Use” (Bilgisayar Kullanımı) olarak adlandırılan bu özellik sayesinde Claude, kullanıcıların bilgisayar ekranını görebiliyor, fare hareketlerini ve klavye girişlerini gerçekleştirebiliyor.

Bu yenilikçi özellik, yapay zekanın yalnızca metin tabanlı yanıtlar vermesinin ötesine geçerek doğrudan masaüstü uygulamalarıyla etkileşim kurmasını mümkün kılıyor. Claude, tarayıcıda web sitelerini açabilir, dosya yönetimi yapabilir, formları doldurabilir ve çeşitli masaüstü uygulamalarını kullanıcı adına çalıştırabilir.

Otomasyon ve İş Akışı Yönetimi

Anthropic’in açıklamasına göre Computer Use özelliği, özellikle tekrarlayan görevlerin otomasyonu, karmaşık iş akışlarının yönetimi ve farklı uygulamalar arasında koordinasyon gerektiren işlemler için tasarlandı. Kullanıcılar, doğal dilde verdikleri komutlarla Claude’un bilgisayarlarında belirli görevleri yerine getirmesini sağlayabiliyor.

Güvenlik Öncelikli Yaklaşım

Güvenlik konusunda da kapsamlı önlemler alındı. Claude, hassas finansal bilgileri girmeyi reddediyor, dosya silme gibi geri dönüşü olmayan işlemler için kullanıcı onayı istiyor ve şüpheli web sitelerindeki bağlantılara tıklamaktan kaçınıyor. Ayrıca ekranda karşılaştığı zararlı talimatları tespit edip kullanıcıyı uyarıyor.

Sektör uzmanları, bu gelişmenin yapay zeka asistanlarının geleceği açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor. Bilgisayar kullanma yeteneğinin, yapay zekanın günlük yaşamdaki rolünü köklü bir şekilde değiştirme potansiyeli taşıdığı vurgulanıyor.