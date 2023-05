Cevat Yerli Liderliğindeki The TMRW Foundation, Danışma Kurulu’nun Atamasıyla Birlikte Internet of Life’ı Başlatıyor!

Web 3.0 teknolojisinin öncüsü olmak amacıyla Cevat Yerli liderliğindeki Danışma Kurulu‘nu atayan The TMRW Foundation, Internet of Life‘ı başlattığını duyurdu. Küresel liderlerin desteğiyle Web3 çözümleri aracılığıyla iletişim ve çalışma biçimlerini dönüştürmeyi hedefleyen The TMRW Foundation, bu önemli adımla eşitsizlikleri gideren teknolojik çözümler sunmayı ve Web3 destekli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor.

Gerçekliğin gücüyle Internet of Life’ı inşa etmek ve internetin üçüncü neslini şekillendirmek misyonuyla The TMRW Foundation, danışma kurulunun oluşturulduğunu duyurdu. Internet of Life™’ı ortaya çıkışında, gerçek zamanlı bir arada olma, gerçek dijital kimlik ve insan doğasına hizmet eden çözümlerin gücü rol oynadı. Web’in 2D internetten 3D bağlantılı alanlara geçişini yönlendirmeyi amaçlayan by misyon ışığında The TMRW Foundation’ın çalışmaları, Web 3.0 teknolojisinin kapsayıcı, erişilebilir, insana odaklı ve eğlenceli olmasına odaklanıyor.

Internet of Life’ın ortamlarını, gerçekçi 3D dijital iletişim platformu ROOM‘u güçlendiren RealityOS adlı özel bir teknoloji geliştiren The TMRW Foundation; 3D simülasyon, sanal ve artırılmış gerçeklik ile yapay zeka alanında birçok patentle desteklemesi sayesinde Web 3.0’ın çeşitli endüstrilerdeki yeteneklerini artırmayı hedefliyor.

Eski CEO ve Deutsche Bank Başkanı Josef Ackermann

İrlanda Eski Başbakanı Enda Kenny

Integrated Insights Limited Başkanı ve Kurucusu Chris Thomas

Dentons Global Advisors’ın bir parçası olan Albright Stonebridge Group’un Genel Müdürü Michael Warren

Dünyanın en büyük Fikri Mülkiyet ve Teknoloji gruplarından birinin Kurucu Başkanı Song K. Jung

Danışma Kurulu sayesinde kurumun Web3 vizyonu; uluslararası ticaret, hükümet ve Web3 teknolojileri konularında deneyime sahip beş tanınmış lider tarafından destekleniyor. Toplamda 300’den fazla patente sahip olan The TMRW Foundation, uluslararası sektörlerde hükümet, eğitim, finans, hukuk ve eğlence gibi alanlara yönelik dönüşüm hizmetlerini başlatıp genişlettikçe; danışma kurulu liderlik, denetim, kurumsal yönetişim ve strateji gibi konularda danışmanlık sağlayacak.

Citi GPS 2022 verilerine göre Meta-evren ekonomisi için toplam adreslenebilir pazarın 2030 yılına kadar 8 trilyon ila 13 trilyon dolar arasında ve dünya çapında 5 milyar kullanıcıya ulaşması bekleniyor. Web 2.0’ın bağlantılı sayfaların internetinden Web3’ün 3 boyutlu bağlantılı alanlarına geçişte rehberlik etmek için ideal bir konumda buluna The TMRW Foundation’ın iletişim kurma, çalışma ve bir araya gelme biçimlerini sonsuza dek değiştirmesi hedefleniyor.

“The TMRW Foundation’ın Danışma Kurulu’na bu kadar önemli sektör liderlerinin atanması, vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır.” diyen The TMRW Foundation’ın Kurucusu ve CEO’su, dünya çapında tanınan oyun endüstrisi öncüsü Cevat Yerli; “Toplumu küresel ölçekte en önemli ihtiyaçlarına yönelik Web3 odaklı çözümler yaratma ve sunma konusunda çeşitlilik, yetenek ve yüksek deneyime sahip liderleri bir araya getiriyoruz. Şirketimizin stratejik odak noktasına verdikleri destekten onur duydum ve ürünlerimizi, fikirlerimizi ve kavramlarımızı dünyaya daha fazla tanıtabilmek için yakın işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

The TMRW Foundation Danışma Kurulu Başkanı ve eski Deutsche Bank CEO’su Dr. Josef Ackermann ise atamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “The TMRW Foundation, son yıllarda teknolojik gelişmenin ortaya çıkardığı eşitsizliklere çözüm sunan, herkese erişilebilir teknoloji ürünleri ve hizmetleri sunmaya odaklanmasıyla diğer kuruluşlardan ayrılıyor. Web3 destekli bir geleceğe toplumu hazırlamak için yapılması gereken çok önemli çalışmalar var ve ben bu konuda ekibin çabalarını desteklemekten memnuniyet duyuyorum.”

Danışma Kurulu’nda bulunan, Eski İrlanda Başbakanı Enda Kenny düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Özel sektör ve hükümet arasındaki işbirliğinin, topluma temel hizmetlerin sunumunda hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemde Danışma Kurulu’na katıldığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. The TMRW Foundation’ın misyonuna sıkıca inanıyorum ve işin stratejik hedeflerinin ilerlemesine destek olmaktan mutluluk duyacağım.”

Dentons Global Advisors’ın bir parçası olan Albright Stonebridge Group’un Genel Müdürü Michael Warren ise şunları ekledi: “Son birkaç yılda hükümetler ve özel kuruluşlar için dijital oyun alanını tamamen değiştiren birçok gelişme yaşandı. The TMRW Foundation olarak, Web3 teknolojisinin insanların hayatlarına nasıl etki ettiğini belirlemeye çalışıyoruz.”

Song K. Jung “Bu heyecan verici girişime uzun süredir sürdürdüğüm patent hukuku alanındaki deneyimimi katmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünün hızla ilerleyen teknoloji odaklı dünyasında, fikri mülkiyeti korumak hiç olmadığı kadar önemli. Bu değeri olan fikri mülkiyeti korumak ve paraya dönüştürmek için kendini adamış bir ekibin parçası olmaktan onur duyuyorum.” şeklinde yorum yaptı.

Integrated Insights’ın Başkanı ve Kurucusu Chris Thomas ise şunları söyledi: “Bugünün teknoloji iş dünyası inanılmaz derecede dinamik ve bir geçiş sürecinde bulunuyor. The TMRW Foundation’ın dünya çapında iletişim şeklimizi devrimleştirmesine yardımcı olabilmekten dolayı çok heyecanlıyım.”