Binance Kadın Akademisi İlk Mezunlarını Verdi!

Finans alanına ilgi duyan ve profesyonel olarak kripto ekosisteminde var olmak isteyen kadınlara yönelik oluşturulan mentorluk programının ilkine 300’den fazla başvuru geldi.

Konu hakkında açıklama yapan Binance Türkiye, CIS, Avustralya’dan sorumlu Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, “Binance olarak daha fazla kadına ulaşarak finansal okuryazarlık yetkinliklerinin gelişimine destek olmayı diliyor, finansal başarılarına şahitlik etmeyi istiyoruz. Bu amaçla Binance Akademi bünyesinde kadınlara yönelik olarak başlattığımız mentorluk programına gelen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz birçok kadına eğitim desteği verebilmek ve Türkiye’de finansal özgürlük ekosisteminin büyümesinde önemli rol oynayacağına inandığımız kadınları bu yolla güçlendirmek. İlk mezunlarımızı tebrik ediyor, Blockchain ve Web3 dünyasındaki başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

‘Binance Kadın Akademisi’ Mentorluk Programı, kadınların finansal bilgi ve becerilerinin artırılmasına destek olmayı ve bu eğitimler ile blokzinciri alanında profesyonel kariyeri hedefleyen kadınlara da rehber olmayı amaçlıyor. Binance’in eğitmen ekibi tarafından gerçekleştirilen kurslarda Web3, blokzincir, kripto alanları başta olmak üzere blokzinciri alanında pazarlama stratejileri, müşteri ilişkileri yönetimi, halkla ilişkiler gibi çeşitli konu başlıklarında oturumlar düzenleniyor. Online olarak gerçekleştirilen eğitime katılanlar 1000 dolar değerindeki ödül havuzundan faydalanırken, ayrıca eğitimi başarı ile tamamlayan 5 kişi 100’er dolar değerinde ödül kazanıyor.