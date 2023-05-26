Yemeksepeti, ECHO Awards’ta En Yenilikçi Platform Ödülü Aldı

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti’nin sektöre yön veren inovatif projeleri ve başarıları, Marketing Türkiye’nin ve Akademetre Research & Strategic Planning işbirliğiyle bu yıl beşinci kez düzenlenen ECHO Awards’ta ödüle layık görüldü. 25 Mayıs 2023 Perşembe akşamı Divan Kuruçeşme’de gerçekleştirilen törenle takdim edilen ödül, Yemeksepeti’nin sektördeki öncülüğünü ve müşterilerine sunduğu üstün e-ticaret deneyimini taçlandırdı.

ECHO Awards’ta yapılan araştırma sonucunda belirlenen ödül kategorilerinden biri olan “En Yenilikçi E-Ticaret Platformu ve Yemek Sipariş Platformu” kategorisinde Yemeksepeti birinci seçildi. Türkiye genelinde 12 ilde 1.200 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına dayanan ECHO Awards, her yıl sektördeki öncü markaların başarılarını kutlayan ve en iyi uygulamaları ödüllendiren prestijli bir etkinlik olarak kabul görüyor.