Binance’den Bitcoin Pizza Günü onuruna “bir yıllık pizza karşılığı Bitcoin” kampanyası

Bitcoin Pizza Günü, Türkiye’de Binance tarafından gerçekleştirilen yüz yüze buluşmaların yanı sıra, özel webinar ile de kutlandı. 22 Mayıs tarihinde düzenlenen online etkinlikte Koin Bülteni Kurucu Ortağı Fatih Taşdemir, Kripto Teknik Kurucuları Altuğ İşler ve Oytun Es’in yanı sıra Binance Türkiye Büyüme ve Pazarlama Yöneticisi Ali Serdar Kuşçu da konuşmacı olarak yer aldı.

Binance bu yıl ayrıca, Bitcoin Pizza Günü onuruna tüm dünyadan kullanıcıların katılabileceği dev bir kampanya da düzenliyor. Buna göre çeşitli kriterleri yerine getiren tüm kullanıcılar, bir yıl boyunca pizza siparişi bedeline karşılık gelen miktarı Bitcoin olarak kazanma şansına sahip olabilecekler.

5 Haziran’a kadar sürecek kampanyada çekilişe katılmak için Pizza Shop rozetini kazanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar şöyle:

50 USDT veya üzeri BTC/USDT alım işlemi yapmak

En az 50 USDT değerinde para yatırmak

Binance P2P aracılığıyla en az 50 USDT değerinde para yatırmak.

En az bir yakınını Binance hesabı oluşturması ve kimliğini doğrulaması için yönlendirmek.

Topla ve Kazan sayfasını #BinancePizza etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşmak

Kampanyanın detaylarına https://www.binance.com/en/blog/community/celebrate-bitcoin-pizza-day-2023-with-binance-120300752122044026 sayfasından ulaşılabilir.

Bitcoin Pizza Günü 13. Kez kutlandı

2 adet pizzanın 10,000 BTC karşılığında satın alındığı 22 Mayıs 2010 tarihi ticari anlamda ilk Bitcoin alışverişinin yapıldığı gün olarak kabul ediliyor ve her yıl “Bitcoin Pizza Günü” olarak kutlanıyor.

18 Mayıs 2010 tarihinde BitcoinTalk forumunda “Laszlo” isimli kullanıcı, pizza siparişi vermek istediğini ve bunun karşılığında 10,000 BTC ödeyebileceğini ilan etti. O tarihte çok küçük bir kitle tarafından bilinen ve tanınan Bitcoin ile alışveriş yapılabileceği pek hayal edilemiyordu. Forumlarda ve pizzacılarda birkaç gün boyunca yaşanan hararetli tartışmaların ardından “Laszlo” 22 Mayıs 2010 günü 10,000 BTC ile pizza aldığını duyurdu. 2010 yılında 41 Dolar’a karşılık gelen pizzaların değeri Bitcoin Pizza Endeksi’ne göre bugün itibarıyla 270 milyon dolar düzeyinde. “Laszlo”, daha sonra verdiği röportajlarda bu bedeli 10,000 Bitcoin ile ödemekten pişman olmadığını, kripto piyasasının gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.