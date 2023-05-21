Umman havayolu şirketi SalamAir, uçuş destinasyonlarına Rize’yi de ekledi

SalamAir’in CEO’su Kaptan Mohamed Ahmed, genişleme planlarına dair heyecanını ifade ederek, “Bu yeni destinasyonları büyüyen ağımıza eklemekten dolayı çok heyecanlıyız. Kazakistan’ın önemli şehirlerinden biri olan Almaty, büyük bir turizm potansiyeli sunuyor. Talebi karşılamak ve onu mevsimsel dönemlerle sınırlamamak adına yıl boyunca bağlantılar kurmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bu gelişmelere ek olarak, SalamAir şu anda Avrupa ve Doğu Avrupa’da 20 yeni turistik destinasyonun ekonomik incelemesini yapıyor. Bu girişimin amacı, turistleri Umman Sultanlığı’na çekmek ve turizm sektörünü canlandırmaktır. Bu girişim, turistlerin Muskat ve Salalah uluslararası havaalanlarından hareketini artırmayı hedefliyor.

Yaklaşan yaz dönemi boyunca mevsimsel destinasyonlar hakkında Kaptan Mohamed Ahmed, aşağıdaki rotaların yeniden açılacağını belirtti: Muskat-Saraybosna, Muskat-Bakü, Muskat-Bursa, Suhar-Trabzon ve Muskat-Beyrut. Muskat-Trabzon rotasının popülaritesi nedeniyle yıl boyunca direk seferler haline geldiğini vurguladı.

SalamAir şu anda Suhar, Salalah, Duqm, Masirah, Körfez ülkeleri ve birçok Arap, Asya ve Avrupa destinasyonu dahil olmak üzere 38 yerel ve uluslararası destinasyona uçuş düzenliyor.

Hava yolu şirketi, filosuna yeni uçaklar eklemenin heyecanını da yaşamaktadır. Önümüzdeki iki ay içinde SalamAir, üç yeni Airbus A321neo alacak; yıl sonuna kadar üç daha yeni uçak filoya katılacak ve SalamAir’in uçak sayısı toplamda 17’ye ulaşacak.

SalamAir, Omanlılaşmaya büyük önem veriyor ve istihdam fırsatları sağlamaya adanmış durumda. Şirketin Omanlılaşma oranı şu anda %65.

Kaptan Mohamed Ahmed, SalamAir’in elde ettiği başarılara dair minnettarlığını dile getirerek, “Kuruluşumuzdan bu yana, SalamAir