Pnetworks, yerli üretim teknoloji çözümlerini MWC Barcelona’da dünyaya sergiledi

Ağ teknolojileri ve ağ güvenliğinin yanı sıra enerji ve sistem ürünleriyle 2019’dan bu yana Türkiye pazarında faaliyet gösteren Pnetworks, yerli üretim çözümlerini sergilemek üzere dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC) katıldı.

Her yıl İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen teknoloji etkinliğinde, farklı alanlardan teknoloji şirketleri boy gösteriyor. Bu sene 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde düzenlenen MWC, ürün ve teknoloji tanıtımlarının yanı sıra, sektör liderleri ve farklı alanlardan iş profesyonellerini de buluşturdu.

Yerli üretim Switch, Wi-Fi ve SDWAN ürünleri sergilendi

Bu yıl ilk kez MWC’de yer alan Pnetworks, 5 numaralı holdeki standında misafirlerini ağırladı. Dünyanın dört bir yanından fuara katılan sektör profesyonellerine, Pnetworks’ün Türkiye pazarında önemli bir konum elde ederek başarısını kanıtlayan, kendi üretimi olan Switch, Wi-Fi ve SDWAN ürünleri tanıtıldı.

“ Pnetworks’ün ürünlerindeki yüksek kaliteyi dünyaya sergiledik”

MWC Barcelona’ya katılımları hakkında bilgi veren Pnetworks Genel Müdürü Ömer Ragıp Özkan, “Mobil Dünya Kongresi’ne katılmak, bizim için küresel müşterilerle buluşmak adına önemli bir adım oldu. Bu katılım bizim için, Avrupa’da Pnetworks markasını ve ürünlerini tanıtmak adına önemli bir fırsat oldu. Ayrıca fuara katılarak, Pnetworks’ün Türkiye teknoloji sektöründeki konumunu ve ürünlerindeki yüksek kaliteyi gösterme şansına sahip olduk. Önümüzdeki dönemde meyvelerini verecek değerli görüşmelerde bulunduk.” açıklamasında bulundu.

Özkan, ayrıca MWC Barcelona’ya katılımlarının; Asya ve Afrika ağının yanı sıra Avrupa ağında da partnerler bulmak, iş ağını genişletmek ve ürünlerini Avrupa bölgesinde tanıtmak açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu da söyledi.

Dünyanın teknoloji liderleri MWC ’ de buluştu

Mobil teknoloji endüstrisindeki en büyük etkinliklerden biri olan MWC Barcelona etkinliğinde her sene dünya genelindeki teknoloji şirketleri, geliştiriciler, işletmeler, tedarikçiler ve diğer endüstri liderleri bir araya gelerek teknolojinin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuyor.

Mobil cihazlar, uygulamalar, 5G teknolojisi, yapay zeka, IoT (Nesnelerin İnterneti), sanal gerçeklik ve geleceğin teknolojileri hakkında sunumlar ve paneller düzenleniyor. Ayrıca, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı MWC’de kurum temsilcileri bir araya gelerek iş bağlantıları kuruyor ve sektördeki trendleri yakından izleme fırsatı elde ediyor.