Appcircle’ın CEO’su Tansu Yeğen Oldu

Appcircle, mobil uygulamaların “Sürekli Entegrasyonu” ve “Sürekli Teslimatı” (CI/CD) için kullanımı kolay bir platform sağlıyor. Tansu Yeğen, Almanya, Ukrayna ve Türkiye’de önde gelen teknoloji ve telekom şirketleri için satış yönetimi ve stratejisi, ortaklıklar ve operasyonlar konusunda 30 yıldan fazla deneyime sahip.

Tansu Yeğen, Appcircle’a, son 4.5 yıldır Avrupa Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı ve 80’den fazla ülkenin bulunduğu bir bölgeyi yönettiği UiPath’ten katıldı. Kasım ayında ‘2023 yılında Orta Doğu’da izlenmesi gereken en etkili 10 iş insanı’ arasında gösterildi.

Tansu Yeğen’in ekibe katılmasıyla ilgili olarak, Appcircle’ın kurucusu Osman Çelik, “Mobil dünya hızlı ve hatasız sürüm çıkmayı gerektiriyor. Kurumların yaşadıkları sorunları dikkate alarak bu süreçleri otomatikleştirmek amacıyla Appcircle’ı geliştirdik. Tansu’nun dünya çapındaki operasyonlarımıza liderlik etmesinden, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla daha derin ilişkiler geliştirecek olmasından dolayı heyecan duyuyoruz” diye açıklamada bulundu.

Bankacılık, telekom, sigorta, e-ticaret, tüketim malları satış ve dağıtım gibi sektörlerde stratejik mobil uygulamaları hayata geçirmek için Appcircle mobil Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Teslimat (CI/CD) platformu çok sayıda kurum tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

CEO ve Eş Kurucu Tansu Yeğen, Appcircle ekibine katılımı ile ilgili şunları söyledi:

“Kullanıcıların dünya ortalamasında günde 3 saat 45 dakika zaman geçirdikleri mobil uygulamalar artık tüm kurumlar için en önemli öncelik haline geldi. Appcircle, kurumların mobil uygulamalara yönelik artan talebe ayak uydurabilmesini ve sağladığı otomasyonla uygulamaların daha hızlı ve hatasız olarak mobil uygulama mağazalarında yayınlamalarını sağlıyor. Bu sayede yazılım geliştiriciler tekrar eden operasyonlar yerine sadece yazılım geliştirmeye odaklanıyor. Hedefim daha önce uluslararası şirketlerdeki tecrübelerimden yararlanarak Appcircle’ın önümüzdeki senelerde Amerikan borsalarında yer alması olacak. ”

Appcircle, mobil uygulamaların geliştirilme sürecinde yüzde 20’ye kadar zamandan verimlilik sağlıyor, çevikliği artırıyor, tüm kurumsal mobil geliştirme süreçlerini tek bir platformda merkezileştiriyor ve birleştirirken sürüm yayınlama süreçlerini otomasyonla yönetiyor. 2019-2022 yıları arasında pazarın ihtiyaçları doğrultusunda platformun geliştirilmesine odaklanan Appcircle, son 1 yıldır 20’den fazla ülkede 5.000’den fazla yazılım geliştirici tarafından kullanılıyor.

Global Market Insights raporuna göre, küresel CI/CD pazarının 2021’deki 7 milyar dolar büyüklükten 2030’a kadar 30 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor ve 2022’den 2028’e kadar yıllık bazda yüzde 20’nin üzerinde artış kaydetmesi bekleniyor.