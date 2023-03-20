Hanzade Doğan: “Deprem bölgesini kadınları güçlendirerek ayağa kaldıracağız” 

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu’nun bu yıl 67’ncisi düzenlenen yıllık toplantılarında konuştu. Hepsiburada’nın da imzacıları arasında yer aldığı BM Küresel İlkeler (UN Global Compact) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’ları ile Birleşmiş Milletler’in temsilcileri bir araya geldi.

Dijitalleşme kadınlar için hem tehdit hem de fırsat

Dijitalleşmenin kadınları güçlendirmek, onların becerilerini artırmak ve kadınlara yeni fırsatlar sunmak için yüksek potansiyel barındırdığını söyleyen Doğan ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunarak “Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler pek çok iş kolunun ortadan kalkmasına neden olabilir ve bu durum daha çok kadınların faaliyet gösterdiği iş kollarını etkileyebilir. Ayrıca bu teknolojilerin cinsiyet eşitsizliğine dair yerleşik önyargıları artırma riski var. Diğer taraftan, djitalleşme yepyeni mesleklerin ve iş alanların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle, dijitalleşmenin fırsat ve faydalarının kadınlar için erişilebilir olduğundan ve cinsiyet eşitsizliğinin artmasına neden olmadığından emin olmamız gerekiyor” dedi.

Doğan ayrıca mühendislik ve teknoloji alanında çalışan kadınların oranının ve girişimci kadın sayılarının küresel olarak bir türlü istenen seviyeye ulaşamamasına dikkat çekti. Hepsiburada’nın bir kadın tarafından kurulan ve yönetilen bir şirket olduğunu hatırlatan Doğan, şirkette teknoloji alanında çalışan kadın mühendis oranının yüzde 30’la dünya ortalamasının üstünde olmakla birlikte hedeflerinin yüzde 50 olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de güçlü bir dayanışma sağladık!

Toplantıda, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin ayrılan özel bölümde konuşan Hanzade Doğan depremlerin ardından Türkiye’de müthiş bir toplumsal dayanışma, seferberlik ve birliktelik yaşandığını aktardı. Doğan, “Bölgenin ayağa kalkması uzun bir süreç olacak. Yaraların sarılması zaman alacak. Yeniden evlerin inşa edilmesi ve istihdam koşullarının sağlanması gerek.” dedi. Hepsiburada olarak uzun vadeli bir program başlattıklarını anlatan Doğan, iki sene içinde afet bölgesinde 10 bin esnafa 10 milyar liralık ticaret hacmi sağlayacaklarını belirtti.

Deprem sonrası destek kadınlar lehine olmalı

Hanzade Doğan, deprem gibi doğal afetlerin ardından toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiğinin ve depremin yarattığı olumsuzluğa karşı kadınların ve genç kızların daha kırılgan olduğunun da altını çizdi. Destek faaliyetlerinin kadınları ve genç kızları zorlu yaşam koşullarına karşı güçlendirecek alanlara odaklanması gerektiğini ifade eden Doğan, uluslararası topluma dayanışma ve işbirliği çağrısında bulundu.

Doğan, afet bölgesinde yürüttükleri programda kadın girişimcilerin ayrı bir yeri olduğunu söyledi ve “5 bin kadın girişimciye ulaşana kadar programı sürdüreceğiz. Bölgeyi kadınları güçlendirerek ayağa kaldıracağımıza inanıyorum.” dedi.

Girişimci kadınlar, e-ticaretle dünyayı değiştiriyor

Hepsiburada’nın kadınların girişimcilik ekosistemine dahil olmasını desteklemek için yürüttüğü çalışmaları da aktaran Doğan şu bilgileri verdi: “2017 yılında başlattığımız Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile kadınları ve kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Bugüne kadar 38 bin kadın girişimcinin işlerini büyüttük ve istihdam yaratmaları için destek olduk. Oluşturduğumuz güç birlikleriyle şimdiye kadar binlerce kadının iş hayatına girmesini ve e-ticaretle işlerini geliştirmesini sağladık. Bu sayede platformumuzdaki kadın girişimci oranını yüzde 6’dan yüzde 27’e yükselttik. Kararlılıkla yürütüldüğünde kadınlar lehine bir dönüşüm ve fayda sağlanabildiğini gösteren programımız farklı ülkelerdeki şirketlere de ilham veriyor ve örnek teşkil ediyor.”