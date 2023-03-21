‘Türkiye’nin En Teknolojik Markası’ Ödülünü Yemeksepeti Kazandı!

Türkiye’nin öncü h-ticaret markası Yemeksepeti, Pazarlamasyon tarafından düzenlenen Tech Brands Turkey araştırmasının Yemek Online/Mobil Sipariş kategorisinde “Türkiye’nin En Teknolojik Markası” ödülünü kazandı. NielsenIQ Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen bu prestijli ödül programı, Türkiye’deki markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısını araştırarak, en teknolojik markaları belirliyor.

Ülke genelindeki tüketici kitlesinin verdiği yanıtların baz alınmasıyla hazırlanan raporun sonucunda bu ödülü kazanan Yemeksepeti, Türkiye’nin hızlı ticaret sektöründeki öncü konumunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Tech Brands Turkey ödül programımda 43 farklı kategoride 43 marka ödüllendirildi.

“ Hızlı ticareti teknolojiyle geliştiriyoruz”

20 Mart’ta Wyndham Grand Istanbul Levent’te gerçekleştirilen Tech Day etkinliği kapsamında, Tech Brands Turkey ve MarTech Awards törenlerinde ödüller sahiplerini buldu. Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, kazanılan ödülle ilgili şunları söyledi: Kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunma doğrultusunda, teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, yarının teknolojilerini etkin biçimde bugünden platformumuza ve hizmetlerimize entegre ediyoruz. Tech Brands Turkey’de Türkiye’nin En Teknolojik Markası ödülünü almak, h-ticareti geliştirme ve büyütme çabalarımızın takdir gördüğünü bizlere gösteriyor. Bu yüksek motivasyonumuzla önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamaya ve Türkiye’nin en teknolojik markalarından biri olmaya devam edeceğiz.”