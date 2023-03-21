Tech Brands Turkey ile Türkiye’nin En Teknolojik Markaları belli oldu

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tech Brands Turkey’de ülkemizin en teknolojik markaları belirlendi. NielsenIQ Türkiye, tüketici-marka algısını ölçerek teknoloji alanındaki en başarılı markaları tespit etti. 20 Mart 2023 Pazartesi günü Wyndham Grand Istanbul Levent’te düzenlenen ödül töreninde, teknoloji, pazarlama, dijital ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren marka ve ajanslar bir araya geldi ve toplamda 41 farklı kategoride ödül dağıtıldı.

En teknolojik markalar Dijital Anket Yöntemi’yle belirlendi

Ödül kazananları belirlemek için NielsenIQ Türkiye tarafından dijital anket yöntemi kullanıldı. Tüketici Araştırmaları Direktörü Nur Serenli, Aralık 2022’de gerçekleştirilen araştırmanın Türkiye’nin 12 ilinde (İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Gaziantep) 1000 kişiyle yapıldığını belirtti ve 41 kategoride Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesi için açık uçlu sorular sorulduğunu ifade etti.

Pandemi döneminde dijital ve teknolojik dönüşüm

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, pandemi döneminde teknolojinin hayatımızda önemli bir yer edindiğini ve bu süreçte eğitim, sağlık, alışveriş, spor gibi aktivitelerin teknoloji kullanılarak yapıldığını söyledi. Erdoğan, teknolojinin katalizör etkisiyle değişim ve dönüşümün hızlandığını ve yenilikçi teknolojilerin markaların ürün ve hizmetlerine daha fazla yansıdığını belirtti. Tech Brands’in, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaları öne çıkaran önemli bir girişim olduğunu vurgulayan Erdoğan, NielsenIQ olarak Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek olduklarını dile getirdi.

Tech Brands Turkey 2023’te kazananlar şu şekilde: