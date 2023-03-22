Hamdi Ulukaya Girişimi, Afet Yönetimi İçin Girişimcileri Bir Araya Getiriyor

Hamdi Ulukaya tarafından kurulan Hamdi Ulukaya Girişimi (HUG), deprem felaketi sonrası afet yönetimine yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla girişimcileri bir araya getirdi. Ulukaya, özel sektörün dönüştürücü gücüne inandığını ve girişimciliğin afet bölgelerinde sürdürülebilir kalkınma planı hazırlamak için mutlak gerekli olduğunu vurguladı.

Programın iki günlük süresince, HUG ile iş birliği içinde bulunan startup’lar, Geleceğin İnovasyon Trendleri, Kamusal Destek Mekanizmaları, Afet Teknolojileri ve Pandemi Sonrası Startup Ekosistemi gibi konuları ele aldı. İkinci gün, Prof. Dr. Erhan Erkut’un moderasyonunda gerçekleşen Afet Çalıştayı’nda, afet yönetimi için girişimcilik odaklı çözümler, Kahramanmaraş merkezli depremden alınan dersler ve afetin tüm aşamalarında neler yapılabileceği konuları katılımcılarla paylaşıldı.

Afet Çalıştayı’nda, tüm dünyada yaşanabilecek afetler için proje önerileri oluşturuldu, katılımcılar projeleri oylayarak takımlar halinde çalışmalarını sürdürdü. Hamdi Ulukaya Girişimi, gençlere dünyanın kapılarını açarken, girişimcilik dünyasında sosyal fayda ve anti-CEO kültürü gibi kavramları geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de kurulan startup’ları üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Hamdi Ulukaya Girişimi, Hamdi Ulukaya’nın Anadolu’nun dört bir yanından dünya markası çıkarma misyonu doğrultusunda şekillendi.

Bugüne kadar Hamdi Ulukaya Girişimi’ne toplam 99.692 başvuru yapıldı ve Türkiye ve Amerika’da girişimcilik desteği verilen toplam 282 girişimcinin yüzde 70’i dünyaya açıldı. HUG desteği alan startup’lar ortalama %400 büyüdü. Programa katılan şirketlerin %70’i ihracat yapmaya başlarken %26’sı ABD’de şirket kurdu.

Hamdi Ulukaya Girişimi, yabancı dil, eğitim düzeyi gibi kriterlerden bağımsız olarak herkese eşit hayal kurma hakkı tanıyor ve katılımcıların en az yarısının kadınlardan oluşmasına önem veriyor. Hamdi Ulukaya, bu projesiyle girişimciliği tüm Anadolu’ya yaymayı ve sosyal problemlere duyarlı girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlıyor. Hamdi Ulukaya Girişimi, bu sayede Türkiye’nin ve dünyanın önemli sosyal ve ekonomik sorunlarına duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunabilecek genç girişimcilerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Gelecekte, HUG’un desteklediği girişimcilerin, afet yönetimi başta olmak üzere, çevre sorunları, eğitim, sağlık ve teknoloji alanlarında da önemli başarılara imza atması beklenmektedir. Bu sayede, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücü artacak ve daha fazla yatırım çekebilecektir.