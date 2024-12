Versuni Ev Aletleri, Smarties Awards Türkiye’de 6 Ödülle Parladı

Versuni Ev Aletleri, modern pazarlama dünyasının yenilikçi ve yaratıcı projelerini ödüllendiren Smarties Awards Türkiye 2024 kapsamında altı ödül birden kazandı. MMA Türkiye tarafından düzenlenen ve sektörde yaratıcılığı ön plana çıkaran bu prestijli organizasyonda, Versuni’nin dijital pazarlama ve teknoloji odaklı yaklaşımları büyük beğeni topladı. Ödül töreni, 16 Kasım’da Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleşen bir gala gecesiyle sahiplerini buldu.

Versuni, bu yıl özellikle dijital inovasyon ve yapay zekâ tabanlı projeleriyle fark yarattı. KızlarSoruyor platformunda hayata geçirilen AI fenomeni “Temizlik Perisi” projesiyle, AI-Powered Audience Engagement kategorisinde MEA Gümüş Ödülü ve Innovative Use of AI in Advertising kategorisinde MEA Bronz Ödülü’nün sahibi oldu. Power of Personas projesi ile persona ve veriyi merkeze koyarak oluşturduğu hedefleme sistemi, dijital pazarlama stratejisi ve kampanyasıyla Versuni, Personalization kategorisinde MEA Bronz Ödülü’nün, Programmatic kategorisinde hem Türkiye Gümüş hem de MEA Bronz ödülleri, Cross Digital Media Marketing kategorisinde ise Bronz ödülün sahibi oldu.

2 ödüllü kampanya: “Temizlik Perisi”

Versuni, Philips Süpürge ürünleri için gerçekleştirdiği, Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli marka elçisi olan “Temizlik Perisi” projesiyle bu yıl dikkatleri üstüne çekti. KızlarSoruyor gibi aktif dijital platformlarda gerçekleştirilen bu proje, organik tüketici katılımını artırırken, markanın inovatif yaklaşımını gözler önüne serdi. Kampanya kullanıcılarla gerçek zamanlı etkileşim kurarak 30 gün içinde 740’ın üzerinde soruya yanıt verdi. Ortalama 7 saniyelik yanıt süresiyle hız ve etkinlik açısından sektörde yeni bir standart belirleyen kampanya, kullanıcılar arasında yüksek etkileşim yarattı. Kampanyanın başarısı sayesinde KızlarSoruyor ile projeyi yıl boyu iletişiminin bir parçası olarak tutma kararı alırken buradan tüketici içgörüsü yaratılması hedeflendi.

Versuni, bu projeyle sadece kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda marka bilinirliğini ve tüketici güvenini artırmayı başardı. Kampanya, etkileşim oranlarını 5 kat artırırken, kullanıcı yorum ve geri bildirimlerinde 6 katlık bir artış sağladı.

4 ödülün ardındaki başarılı kampanya: “Power of Personas”

Smarties Awards Türkiye’deki başarısını sadece yenilikçi teknolojilere değil, aynı zamanda “Power of Personas” yaklaşımına da borçlu olan Versuni, hedef kitlesini derinlemesine anlamak için detaylı persona çalışmaları yürütüyor. Farklı tüketici segmentlerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini, alışkanlıklarını ve dijital davranışlarını ortaya koyan bu çalışmalar sayesinde Versuni, her bir persona için özelleştirilmiş içerik ve reklam stratejileri geliştirebiliyor ve doğru mesajı doğru zamanda doğru kanaldan iletebiliyor. Versuni bu yaklaşımı benimserken Dynamic Creative Optimization teknolojisinden yararlandı. Çeşitli yerel büyük mecralar ile veri işbirlikleri yaparak ikinci ve üçüncü parti veri havuzunu oluşturdu. Tüm verileri segmente ederek doğru iletişimi doğru persona ile buluşturarak başarılı sonuçlar elde etti. “Power of Personas” yaklaşımı, Versuni’nin etkileşim oranlarında 8 kat artış sağlarken, kreatif üretiminde zamandan %85 tasarruf, medya metriklerinde %80 verimlilik sağladı. Bu başarı, detaylı persona analizlerinin pazarlama stratejilerindeki kritik rolünü bir kez daha kanıtladı.

Kampanyaların etkisi ve gelecek stratejisi

Versuni’nin dijital yeniliklere dayalı bu stratejisi, şirketin pazardaki liderliğini pekiştirdi. Kampanya, markanın pazar payını %47’ye çıkararak sektörde rekor bir başarıya imza attı. Kullanıcıların kampanyaya yönelik olumlu tepkileri, Versuni’nin müşteri odaklı dijital iletişim stratejilerinin gelecekteki uygulamaları için güçlü bir zemin oluşturdu.

Versuni Ev Aletleri, kazandığı bu ödüllerle pazarlama dünyasında yaratıcı ve yenilikçi projelerle fark yaratmaya devam edeceğini bir kez daha kanıtladı. Smarties Awards Türkiye’deki bu büyük başarı, markanın inovatif liderliğini güçlendiren önemli bir dönüm noktası olarak dikkat çekiyor.