İK Süreçlerinde Yeni Dönem: Hero Yazılımı Tanıtıldı

Hero, SGK işlemlerini otomatikleştiren bir yazılım olarak İK ekiplerinin zaman ve kaynak yönetimini daha etkin şekilde yapmasına yardımcı oluyor. Yazılım, SGK sisteminden verileri anlık olarak çekerek kullanıcıların manuel veri girişi yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Bu özellik, özellikle çok sayıda çalışana sahip büyük ölçekli şirketlerde operasyonel süreçleri hızlandırıyor.

Verilere Anlık Erişim Sağlanıyor

Hero sayesinde SGK sistemine ait tüm veriler tek bir ekran üzerinden yönetilebiliyor. İşe giriş-işten çıkış işlemleri, vizite onayları, iş kazası bildirimleri gibi rutin işlemler pratik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Farklı ekranlara bağlanma zorunluluğunu ortadan kaldıran Hero, İK ekiplerinin verimliliğini artırıyor.

Hataları En Aza İndiriyor

Hero, büyük veri (big data) altyapısıyla bordro hatalarını tespit edebiliyor ve potansiyel riskleri önceden belirliyor. Böylece şirketler cezai yaptırımlarla karşılaşmadan süreçlerini güvence altına alabiliyor.

CEO’dan Açıklama

Artı 365 İK Danışmanlık ve Hero CEO’su Berat Süphandağ, yeni yazılımlarının sektördeki dönüşüme katkı sağlayacağını belirtti. Süphandağ, şunları söyledi:

“Hero, İK yönetimine otomasyon ve yapay zekayı entegre ederek süreçlerde verimlilik ve doğruluğu artırıyor. Yazılımımız, yalnızca iş süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda İK ekiplerinin stratejik işlere odaklanmasına olanak tanıyor.”

Hero’nun Sağladığı Avantajlar

Zamandan tasarruf: SGK işlemleri hızlıca tamamlanıyor.

SGK işlemleri hızlıca tamamlanıyor. Hata oranlarının düşürülmesi: Çapraz kontroller sayesinde veri doğruluğu sağlanıyor.

Çapraz kontroller sayesinde veri doğruluğu sağlanıyor. Kolay erişim: Verilere anlık erişim sunuluyor.

Verilere anlık erişim sunuluyor. Risk yönetimi: Cezai yaptırımları önlemeye yardımcı oluyor.

İK süreçlerinde dijital dönüşüme odaklanan Hero, hem işletmelerin verimliliğini artırmayı hem de çalışan deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Yazılım, Türkiye’de İK yönetiminde önemli bir değişimin habercisi olarak öne çıkıyor.