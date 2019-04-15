Beyin Bilişsel Bilim ve Yapay Zekâ Yeditepe Üniversitesi’nde Konuşulacak

Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu ve onun uydu etkinliği olan Disiplinler arası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu, 27-28 Nisan tarihlerinde, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi, 27-28 Nisan tarihlerinde beyin, bilişsel bilim ve yapay zekânın konuşulacağı büyük bir platform olacak. Farklı disiplinlerden çok sayıda bilim adamının ve araştırmacının konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumlara yaklaşık 1000 kişi katılacak. Bu alanda yaşanan son gelişmelerin ve etik sorunların tartışılacağı sempozyumlarda, interaktif yapay zekâ uygulamaları konuklara farklı deneyimler yaşatacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Disiplinlerarası Yapay Zeka Çalışmaları Sempozyumu (The Symposium of Interdisciplinary Artificial Intelligence Studies – SIAIS), 27 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, Friedrich-Schiller Üniversitesi öğretim üyesi Thomas Bocklitz “Makine Öğrenmesine Giriş”, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurucu Dekanı Emeritüs Profesör Kemal İnan “Yapay Zeka ve Bilginin Büyümesi”, Freiburg Bernstein Merkezi Kurucusu Dr. Tonio Ball “Beyin Sinyalleri için Derin Öğrenme”, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Göktürk Üçoluk “Akıllı Hasta İzleme Sistemi” ile sanatçı ve araştırmacı Memo Akten “Temel Frekanslar. Makineler daha zeki, daha özerk oldukça ve her yerde yayıldıkça, bu durum insanın yaratıcılığını veya sanatçının rolünü nasıl etkiler?” konulu sunumlar yapacak.

ISBCS’nin Bu Yılki Ev Sahibi Yeditepe

Türkiye’de bilişsel bilim programları sunan üç üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nce altı yıldır düzenlenen Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumu’na (International Symposium on Brain and Cognitive Science – ISBCS) bu yıl Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Yapay zeka, dilbilim, bilgisayar bilimi, antropoloji, psikoloji, sinirbilim, felsefe ve eğitim gibi disiplinlerin ortak çalışmasından oluşan bilişsel bilim çalışmalarını içeren sempozyum, 28 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Sempozyumda, Viyana Üniversitesi Bilişsel Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Tecumseh Fitch “Dilin Sinirsel Evrimi”, Maryland Üniversitesi öğretim üyesi Colin Phillips “Konuşma ve Anlama Arasındaki İlişki”, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Nazım Keven “Olaylar, Hikâyeler ve Bellek”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Itır Kaşıkçı “Rakamlarla Beyin. İçeriden Bakış”, İndiana Üniversitesi Psikoloji ve Beyin Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Ydr. Doç. Dr. Ehren Newman “Sinirsel Bilgi İşlemenin Beyinde ve Laboratuvarda Takibi” konulu konuşma yapacak.

SIAIS 2019 programı

27 Nisan, Cumartesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

00-9.30 Kayıt

30-10.00 Açılış Konuşması

00-10.50 Thomas Bocklitz — Makine Öğrenmesine Giriş

50-11.00 Kahve arası (Poster sunumcuları posterlerini asabilirler)

00-11.50 Kemal İnan — Yapay Zeka ve Bilginin Büyümesi

50-12.50 Öğle Yemeği

50-13.40 Poster Oturumu I

40-14.30 Tonio Ball — Beyin Sinyalleri için Derin Öğrenme

30-15.20 Göktürk Üçoluk — Akıllı Hasta Takip Sistemi

20-15.30 Kahve arası (Poster sunumcuları posterlerini asabilirler)

30-16.20 Memo Akten — Temel Frekanslar. Makineler daha zeki, daha özerk oldukça ve her yerde yayıldıkça, bu durum insan yaratıcılığını veya sanatçının rolünü nasıl etkiler?

20-17.30 Poster Oturumu II

ISBCS 2019 programı

28 Nisan Pazar, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul