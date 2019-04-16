Apple Oyun Servisi İçin Milyonlarca Dolar Harcıyor

Apple Arcade oyun servisi nedir

Apple’ın; iPhone, iPad ve macOS müşterilerine yüksek kaliteli ve zengin hikayeli oyunlar sunmak amacıyla geliştirdiği abonelik tabanlı oyun servisi Apple Arcade, Apple’ın ekosistemindeki tüm cihazlarla uyumlu olacak ve cihazlar ile senkronize edilebilecek. Android platformunda satılmayacağı bilinen servis, oyun içi satın alımlar ve reklamlar barındırmayacak.

Aylık abonelik ile tüm oyun kataloğuna erişim sağlanabilecek servisin, 150’den fazla ülkede aktif edileceği biliniyor. Abonelik hizmetinin ayda 7.99 ila 9.99 doları civarında olması beklenen servisin Türkiye için ne zaman sunulacağı veya fiyatının ne olacağı belirsiz.