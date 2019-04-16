Huawei Türkiye Yapay Zeka Çözümlerini Tanıttı

12 ve 13 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel’de gerçekleştirilen Hosting Talk Global 2019’un Diamond Sponsoru olan Huawei , Sunucu İş Birimiyle etkinlikte yerini aldı.

Web hosting firmaları, bulut servis sağlayıcıları, domain kayıt firmaları, alan adı yatırımcıları, yazılım firmaları, e-ticaret yazılımı üreten firmalar, altyapı sağlayıcıları ve bireysel son kullanıcılar dahil olmak üzere hosting sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Hosting Talk Global 2019 katılımcıları, sektöre dair yeni fikirleri deneyimliyor, bilgi verici panellere katılıyor, sektör profesyonellerince idare edilen atölye çalışmalarına iştirak ediyorlar. Hosting Talk’ta aynı zamanda sosyal etkinliklere ve düzenlenen özel ticari network toplantılarına katılmak suretiyle çok değerli kişisel bağlantılar kurmak ta mümkün oluyor.

Her biri konusunda uzman 29 konuşmacının katıldığı Hosting Talk Global 2019’da sahne alan Huawei Türkiye Sunucu İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Ozkan Gümüş, “Huawei ürettiği akıllı çipler sayesinde sunucuların performansını sadece CPU performansına bağlı olmaktan çıkarıyor ve yeni nesil yapay zeka tabanlı çözümleri ile hosting firmaları dahil sunucu ihtiyacı olan her türlü organizasyonun gereksinimlerine en iyi şekilde cevap veriyor” dedi.

Üçüncü sanayi devrimi ile dijital çağ

Bilgi teknolojisi ile karakterize edilen Üçüncü Sanayi Devrimi, dünyada dijital bir çağ açtı. Bilgi teknolojisinin ön plana çıktığı Dördüncü Sanayi Devrimi artık dünya çapında büyüyerek toplumu daha akıllı bir çağa doğru götürüyor.

İşlem gücü daima teknolojik gelişmenin merkezinde oldu ve Dördüncü Sanayi Devrimi’nin temelini oluşturan en önemli etmenlerden biri haline geldi. Huawei Sunucu portföyü, çeşitli Bulut-Uç-Cihaz senaryolarını kapsayan full-stack akıllı çözümler oluşturmak için hesaplama, yönetim, yapay zeka, depolama ve çekirdek ağ çipleri konularındaki üst düzey uzmanlığını kullanıyor. Huawei akıllı hesaplama ürünleri ve çözümleri, geleneksel veri merkezleri ve sektörlerin akıllı dönüşümünü harekete geçirmek için rakipsiz hesaplama gücü sunuyor.