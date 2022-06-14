Schneider Electric, Metaverse evrenindeki ilk İnovasyon Merkezi’ni açtı

Yenilikçi projelerine bir yenisini ekleyen Schneider Electric, iki büyük Metaverse evrenini kapsayan İnovasyon Merkezi projesini hayata geçirmeye başladı. Decentraland’daki İnovasyon Merkezi’ni açan Schneider Electric, ürünlerini demo masalarında dikkat çekici bir tasarımla ziyaretçilerin ilgisine sunuyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 14 Haziran 2022
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Enerji yönetiminin dijital dönüşümü ve otomasyon konularında lider konumda olan Schneider Electric, son dönemin merak uyandırıcı konularından biri olan Metaversee özel projesini hayata geçirdi. Küresel anlamda en dikkat çeken Metaverse evrenlerinden ikisi olarak kabul edilen Decentraland ile Spatialda İnovasyon Merkezi ile yer almaya başlayan Schneider Electric, enerjinin büyülü dünyasını siber uzaya taşıyor.

Schneider Electric tarafından geçen hafta gerçekleştirilen özel etkinlikte, iç ve dış paydaşlarından 100’ün üzerinde çalışana Metaverse deneyimi yaşatılarak proje başarıyla hayata geçirildi.

Metaverse İnovasyon Merkeziin tasarımında demo masalarını ve elektrikli şarj istasyonlarını öne çıkaran Schneider Electric, kontrol merkezi bölümünde sanal ziyaretçilerine enerji dünyasını farklı bir yönüyle anlatıyor.

Schneider ürünlerini 3D incelemek mümkün

Metaverse platformlarındaki İnovasyon Merkezini ziyaret eden gezginler, pek çok Schneider Electric ürününü ayrıntılı biçimde, üç boyutlu olarak yakından inceleyerek  tanıyabilecek.

Decentraland ve Spatialdaki Schneider Electric İnovasyon Merkezinde ziyaretçiler, VR gözlükleriyle en üst seviyede deneyim elde edebiliyor.

İlk olarak Decentralandde merkeze yakın bir konum olan -26,-7 lokasyonunda açılan İnovasyon Merkezini şu adres üzerinden de doğrudan ziyaret etmek mümkün:https://play.decentraland.org/?position=-27%2C-8&realm=dg&island=I2fom

Sürükleyici bir sanal gerçeklik turu

Fiziksel bir ortamı çoğu yönüyle Meta veri tabanında, yeni bir sanal dünya deneyimi yaşamak mümkün. Metaversete ofis gibi basit bir mekanların yanı sıra, mahalle ve şehir gibi şehir gibi daha karmaşık ortamlar da modellenebiliyor.

Schneider Electricin Meta evreninde açtığı İnovasyon Merkezi, bu açıdan düşünüldüğünde, pek çok kullanıcı için Metaversele tanışma bileti anlamına da gelebiliyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 14 Haziran 2022
1 dakika okuma süresi
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