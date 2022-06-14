Schneider Electric, Metaverse evrenindeki ilk İnovasyon Merkezi’ni açtı

Enerji yönetiminin dijital dönüşümü ve otomasyon konularında lider konumda olan Schneider Electric, son dönemin merak uyandırıcı konularından biri olan Metaverse’e özel projesini hayata geçirdi. Küresel anlamda en dikkat çeken Metaverse evrenlerinden ikisi olarak kabul edilen Decentraland ile Spatial’da İnovasyon Merkezi ile yer almaya başlayan Schneider Electric, enerjinin büyülü dünyasını siber uzaya taşıyor.

Schneider Electric tarafından geçen hafta gerçekleştirilen özel etkinlikte, iç ve dış paydaşlarından 100’ün üzerinde çalışana Metaverse deneyimi yaşatılarak proje başarıyla hayata geçirildi.

Metaverse İnovasyon Merkezi’in tasarımında demo masalarını ve elektrikli şarj istasyonlarını öne çıkaran Schneider Electric, kontrol merkezi bölümünde sanal ziyaretçilerine enerji dünyasını farklı bir yönüyle anlatıyor.

Schneider ürünlerini 3D incelemek mümkün

Metaverse platformlarındaki İnovasyon Merkezin’i ziyaret eden gezginler, pek çok Schneider Electric ürününü ayrıntılı biçimde, üç boyutlu olarak yakından inceleyerek tanıyabilecek.

Decentraland ve Spatial’daki Schneider Electric İnovasyon Merkezi’nde ziyaretçiler, VR gözlükleriyle en üst seviyede deneyim elde edebiliyor.

İlk olarak Decentraland’de merkeze yakın bir konum olan -26,-7 lokasyonunda açılan İnovasyon Merkez’ini şu adres üzerinden de doğrudan ziyaret etmek mümkün:https://play. decentraland.org/?position=- 27%2C-8&realm=dg&island=I2fom

Sürükleyici bir sanal gerçeklik turu

Fiziksel bir ortamı çoğu yönüyle Meta veri tabanında, yeni bir sanal dünya deneyimi yaşamak mümkün. Metaverse’te ofis gibi basit bir mekanların yanı sıra, mahalle ve şehir gibi şehir gibi daha karmaşık ortamlar da modellenebiliyor.

Schneider Electric’in Meta evreninde açtığı İnovasyon Merkezi, bu açıdan düşünüldüğünde, pek çok kullanıcı için Metaverse’le tanışma bileti anlamına da gelebiliyor.