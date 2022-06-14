OMIX’ten lazer navigasyonlu ve paspaslı iki robot süpürge birden

Akıllı telefon, tablet ve kulaklık modelleriyle Türkiye pazarına giriş yapan OMIX’in merakla beklenen robot süpürgeleri satışa sunuldu. Tüketici elektroniğinin son yıllarda gözde ürünleri arasında yer alan robot süpürgelere iki önemli oyuncu ekleyen OMIX, yeni süpürgelerindeki lazer navigasyon ve paspaslama özellikleriyle iddiasını ortaya koyuyor.

Yüksek emiş gücü

Robot süpürge satın alma kriterleri arasında yer alan emiş gücü, OMIX’in MixBot Plus ve MixBot Pro modellerinde dikkat çekiyor. Halı, kilim, parke ve diğer zemin yüzeylerindeki toz ve kirleri toplamada etkili olan emiş gücü, Pa olarak ifade ediliyor. MixBot Plus robot süpürgenin sahip olduğu 2.000Pa emiş gücü, MixBot Pro modelinde ise 2.200Pa olarak sunuluyor.

Yüksek emiş kapasitesi ve akıllı özellikleri sayesinde kullanıcısına tam anlamıyla bir temizlik konforu yaşatan MixBot Plus ve MixBot Pro, insan gücüne ihtiyaç duymadan en zor kirleri bile zorlanmadan ortadan kaldırıyor. Cihaz, yüksek hassasiyet ve hassas sensör sistemi sayesinde lazer navigasyon özelliğiyle evin iç haritasını çıkarıyor ve kendisine bir rota oluşturuyor. Güçlü motoru ve yardımcı özellikleri sayesinde evinizin içinde kapsamlı bir temizlik gerçekleştiren OMIX robot süpürgelerin yüksek emiş gücü en küçük toz ve kırıntıları bile temizliyor ve işi bittikten sonra herhangi bir ekstra işleme gerek duymadan şarj istasyonuna geri dönüyor.

Paspaslama özelliğiyle tam kapsamlı temizlik

Robot süpürge satın alma rehberlerinde uzmanların en çok dikkat çektiği kriterlerden biri olan paspaslama özelliği, OMIX’in yeni robot süpürgelerinin en dikkat çeken özelliklerinden birini oluşturuyor. Yüzeylerdeki küçük ve yapışmış tozlar ile inatçı lekeleri temizlemek için işe yarayan paspas yapma özelliği, MixBot Plus ve MixBot Pro’da hazır biçimde geliyor. Zemin üzerinde dönüş, titreşim ve vakum yöntemleriyle paspaslama yapan MixBot süpürgeler, arkasında daima tertemiz yüzeyler bırakarak ilerliyor.

Lazer navigasyonla üst düzey haritalama

Robot süpürgeleri akıllı yapan özelliklerin başında ise haritalama geliyor. MixBot Plus ve MixBot Pro’da yer alan lazer navigasyon özelliği sayesinde robot süpürgeler evde temizlik yapılan yüzeyleri haritalandırıyor, engellerden uzak duruyor ve karanlıkta bile yolunu kolaylıkla buluyor.

Her şeyin merkezinde MixO

Robot süpürgeler MixBot Plus ve MixBot Pro ayrıca, çok fonksiyonel kumandası veya MixO uygulamasıyla da, her noktadan, komutları yerine getirebiliyor. OMIX’in sunduğu ekosistemin alametifarikası olan MixO platformu, sunduğu pratik yaklaşımla, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarında onların en konforlu deneyimi yaşamasını mümkün kılıyor. OMIX akıllı ürünler ekosisteminin verimli ve kolay biçimde kullanılabilmesine imkan tanıyor. Birbiriyle konuşabilen cihazlardan oluşan bu ekosistemin merkezi olan MixO platformu sayesinde, kolay kullanım, son derece basit kontroller, rahat kurulum ve OMIX IoT cihazlarının birbirleriyle iletişimi, zahmetsizce gerçekleşiyor.

Uygulama ile tam kontrol

Yeni robot süpürge modellerini MixO aplikasyonu ile Wi-Fi üzerinden uzaktan yönetmek mümkün. Uygulama üzerinden MixBot robot süpürgenin ilk kurulumunu yapmak ve otomasyonlar belirlemek oldukça kolay. Örneğin MixCam Baby Pro bebek kamerası, bebeğin uyandığını anladığında MixO’ya durumu bildiriyor ve robot süpürge süpürme işlemini durdurup istasyona dönüyor. Tüm bu iletişimi sağlayarak kullanıcılara en pratik yöntemleri sunan MixO, OMIX’in farklı IoT cihazlarında da kullanıcı deneyimini iyileştiriyor; teknolojiyi sadeleştirerek herkesin kullanabileceği bir arayüz olarak ön plana çıkıyor.