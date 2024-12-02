Philips’ten Yeni Yıl İçin Şık ve Pratik Hediye Önerileri

Philips Ev Aletleri, “Evleri, Yuvaya Dönüştürüyoruz” vizyonuyla yılbaşı hediye seçimini özel kılmaya devam ediyor. İnovasyon ve teknolojiyi şıklıkla buluşturan ürünleriyle yaşam kalitesini artıran Philips, LatteGo 5500 kahve makinesiyle kahve keyfini bir üst seviyeye taşırken, Çift Hazneli AirFryer ile sağlıklı yemekleri lezzetli ve zahmetsizce hazırlama imkanı sunuyor. Ayrıca 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici, kıyafet bakımını hızlı ve pratik bir deneyime dönüştürerek hem kadınların hem de erkeklerin gündelik hayatını kolaylaştırıyor.

Philips 5000 Buharlı Düzleştirici ile şıklık ve pratiklik bir arada

Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici, hem kadınlar hem de erkekler için gündelik yaşamı kolaylaştıran, pratik bir kıyafet bakım çözümü sunuyor. 35 saniyede ısınıp hızlıca kullanıma hazır hale gelerek güne hazırlanırken kırışıklıkları hızla gidermeye yardımcı oluyor. İster evde ister ofiste, kıyafetleri askıda ya da düz bir yüzeyde buharlayarak saniyeler içinde hazır olmak mümkün.

Takım elbise ve gömleklerin gün içinde yenilenmesi erkekler için bu ürün sayesinde artık çok daha kolay. Ofis çekmecesinde ya da arabada kolayca saklanabilen cihaz, toplantı öncesinde askıdaki kıyafetlere hızlı bir dokunuşla profesyonel bir görünüm sağlıyor. Kadınlar ise ipek bluzlardan zorlu kumaşlara sahip kıyafetlerin detaylarına kadar, en hassas kumaşlarda bile bu ürünü güvenle kullanabilir. Ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunarak hem kadınların hem de erkeklerin en sevdikleri kıyafetlerini gönül rahatlığıyla ve hızla düzleştirmelerine olanak tanıyor.

Çıkarılabilir su haznesi ve hafif tasarımıyla seyahatlerde ideal bir yardımcı olan Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici, Eco ve Max ayarları sayesinde ütülenebilir her tür kumaşa uygun bir performans sunuyor. Bakterileri %99,9 oranında yok eden* buhar teknolojisi, kıyafetlere yalnızca şıklık değil, aynı zamanda hijyen kazandırıyor. Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici, kullanıcılarına hızlı, güvenli ve etkili bir kıyafet bakımı sunarak her zaman şık görünmelerine yardımcı oluyor.

İyi bir kahvenin arkasında mutlaka Philips vardır

Philips 5500 LatteGo, kahve deneyimini kişisel bir barista hizmetine dönüştürüyor. Tek dokunuşla hazırlanabilecek 20 farklı sıcak ve soğuk kahve seçeneği, kullanıcılarının her anına uyum sağlıyor. Latte’den soğuk kahveye kadar tüm içecekleri tercih ettikleri sıcaklık, su ve süt miktarı ile kahvesini tam da sevdiği gibi hazırlama imkanı sunan LatteGo’nun sahip olduğu süt sistemi, bitki bazlı süt alternatifleriyle bile yumuşacık süt köpüğü oluşturarak her fincana lüks bir dokunuş katıyor ve yalnızca iki parçadan oluşan tasarımı sayesinde birkaç saniyede temizlenebiliyor.

SilentBrew teknolojisi ile artık %40 daha sessiz bir öğütme sunarak sabah kahvelerini huzurlu bir ritüele dönüştürüyor. Kullanıcılar, Hızlı Başlama özelliğiyle makineyi çalıştırır çalıştırmaz kahvelerini hazırlamaya başlayabilir, dayanıklı seramik öğütücüsü sayesinde her fincanda yoğun aromanın tadını çıkarabilirler. Ayrıca sezgisel ekranı, kahvelerini kişiselleştirme ve dört farklı kullanıcı profiline kaydetme imkanı sunuyor. AquaClean filtreyle, kireç temizliğine gerek kalmadan 5000 fincana kadar kahve hazırlanabiliyor. Philips LatteGo 5500, her detayında pratikliği ve mükemmel kahve deneyimini bir araya getiriyor.

Philips Airfryer: Mükemmeli arayanların tercihi

Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer, iki farklı yemeği kokuları birbirine karışmadan aynı anda pişiren teknolojisiyle mutfakta fark yaratıyor. RapidAir Teknolojisi sayesinde yiyecekler dışı çıtır, içi yumuşacık ve eşit şekilde pişerken, %90’a kadar daha az yağ kullanarak sağlıklı ve lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak mümkün oluyor. Farklı boyutlu çift hazne özelliği, aynı anda hem ana yemekleri hem de garnitürleri hazırlayarak zamandan tasarruf etme imkanı da sağlıyor. Üstelik pişirme sürelerini senkronize eden teknoloji sayesinde her iki yemek de aynı anda sıcak ve servise hazır oluyor.

Geniş kapasitesiyle aile boyu yemeklere uygun olan bu Airfryer, kızartmadan fırınlamaya, ızgaradan tekrar ısıtmaya kadar çok yönlü bir kullanım sunuyor. 8 ön ayarlı dokunmatik ekranı sayesinde yemekler kolayca hazırlanabiliyor ve HomeID uygulamasıyla kullanıcısına özel tarifler keşfedilebiliyor.

*Bakteri/maya test suşları ile test edilmiştir: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test edilen akar türleri ile test edilmiştir: Dermatophagoides farinae (erkek ve dişi yetişkin akarlar ile nimfler).